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رغم المرض وصعوبته... قصة حب تُتوّج بـ"نعم" أبدية في إحدى المستشفيات!

منوعات
2024-07-09 | 14:40
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رغم المرض وصعوبته... قصة حب تُتوّج بـ&quot;نعم&quot; أبدية في إحدى المستشفيات!
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رغم المرض وصعوبته... قصة حب تُتوّج بـ"نعم" أبدية في إحدى المستشفيات!

رغم المرض وصعوبته... قصة حب تُتوّج بـ"نعم" أبدية في إحدى المستشفيات!

عاش رجل أجمل لحظة في حياته عندما تزوج خطيبته أثناء تواجده في المستشفى، وذلك بعد أسبوعين فقط من إصابته بسكتة دماغية غيرت حياته بأكملها.

وفي التفاصيل، قالت أليسون براون إنها أرادت أن تكون بجانب خطيبها ستيفن براون في كافة المواقف، وحذرت الآخرين من السكتة الدماغية وأعراضها.

وكانت قد التقت أليسون بزوجها الحالي ستيفن براون عبر منصة للمواعدة قبل عامين، وتمت خطبتهما في آب الفائت، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ومع ذلك، شهدت علاقتهما تغيرًا جذريًا الشهر الفائت بعد أن أُصيب ستيفن بسكتتين دماغيتين، وتسببت الثانية بحالة من الشلل الكلي لجسده.

وقد تركته السكتة الدماغية الثانية مشلولًا تمامًا بسبب "متلازمة الانغلاق"، ما يعني أنه لا يزال قادرًا على الرؤية والسمع ولكنه غير قادر على الحركة أو التحدث، ويتواصل ستيفن مع محيطه بالاعتماد على عينيه.

وخلال حفل الزفاف، ارتدت أليسون الفستان الأبيض واصطف الموظفون في الممرات المزينة وصفقوا بحرارة بينما قدّم ابن ستيفن البالغ من العمر 16 عامًا الخاتم للعروس.

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