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أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)

أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)





وفي التفاصيل، اختارت بروملي إلفورد، البالغة من العمر 28 عاماً، إجراء عملية قيصرية لولادة طفلها الثاني، بعد أن تعذّبت في ولادة طفلها الأول بطريقة طبيعية قبل تسع سنوات.



وقالت الأم إنها كانت تعلم التاريخ المحدد للولادة، وقررت الاستيقاظ قبل ساعتين من وصولها إلى المستشفى لتطبيق المكياج على وجهها وتمليس شعرها.



وارتدت بروملي مجموعة جديدة من الرموش الاصطناعية وجددت الأكريليك على أظافرها لاستقبال طفلها الثاني بأجمل طريقة ممكنة.



وأظهرت الصور بروملي بكامل أناقتها وهي تحمل ابنها الذي ولدته يوم الاثنين.



وقبل الذهاب إلى غرفة العمليات، أرسلت بروملي لزملائها صورة لنفسها، معترفة بأنهم اندهشوا بسبب مظهرها، لكنهم وجدوا الأمر مضحكًا أيضًا.



وبعد مشاركة مقطع



وفي هذا السياق، شرحت بروملي أنها أرادت أن تبدو "جميلة في صور الولادة"، ولم تتفهم السبب خلف إثارة مظهرها استغراب الأشخاص ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. قالت إحدى الأمهات إنها حضرت لإجراء الولادة القيصرية بكامل أناقتها حتى "تبدو جميلة" عند وصول الطفل، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، اختارت بروملي إلفورد، البالغة من العمر 28 عاماً، إجراء عملية قيصرية لولادة طفلها الثاني، بعد أن تعذّبت في ولادة طفلها الأول بطريقة طبيعية قبل تسع سنوات.وقالت الأم إنها كانت تعلم التاريخ المحدد للولادة، وقررت الاستيقاظ قبل ساعتين من وصولها إلى المستشفى لتطبيق المكياج على وجهها وتمليس شعرها.وارتدت بروملي مجموعة جديدة من الرموش الاصطناعية وجددت الأكريليك على أظافرها لاستقبال طفلها الثاني بأجمل طريقة ممكنة.وأظهرت الصور بروملي بكامل أناقتها وهي تحمل ابنها الذي ولدته يوم الاثنين.وقبل الذهاب إلى غرفة العمليات، أرسلت بروملي لزملائها صورة لنفسها، معترفة بأنهم اندهشوا بسبب مظهرها، لكنهم وجدوا الأمر مضحكًا أيضًا.وبعد مشاركة مقطع فيديو على منصة تيك توك لتوثيق رحلة الولادة، قالت بروملي إن البعض سارع إلى الإشادة بمظهرها، ولكن لم يتمكن الآخرون من فهم سبب بذلها هذا الجهد قبل الولادة.وفي هذا السياق، شرحت بروملي أنها أرادت أن تبدو "جميلة في صور الولادة"، ولم تتفهم السبب خلف إثارة مظهرها استغراب الأشخاص ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.