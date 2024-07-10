جدّة تستعد لاستقبال مولودها الجديد مع زوجها... عمره 26 عاما! (فيديو)

تستعد جدة تبلغ من العمر 63 عامًا وزوجها البالغ من العمر 26 عامًا لاستقبال طفلهما الأول في احتفال أُقيم لكشف جنس الجنين، حيث استخدما قصاصات ورق ملونة ومدافع دخان للإعلان عن جنس الطفل المنتظر.

شيريل ماكغريغور، من روما، جورجيا، هي أم لسبعة أطفال وجدة لسبعة عشر حفيدًا. التقت بحب حياتها، كوران ماكين، في عام 2012 عندما كان عمره 15 عامًا فقط بينما كانت هي تبلغ من العمر 52 عامًا. بعد مرور السنوات، تزوج الثنائي، وسرعان ما أصبحت علاقتهما غير التقليدية والفجوة العمرية الكبيرة بينهما محط اهتمام كبير على تيك توك.

طوال سنوات، استعرض الزوجان حبهما عبر الإنترنت، وفي العام الفائت، أعلنا أنهما ينتظران طفلًا عن طريق تأجير الأرحام، لأن شيريل لا تستطيع الحمل بشكل طبيعي بسبب سنها. الآن، قدما مرة أخرى تحديثًا حول طفلهما المنتظر، وشاركا لقطات حميمية لأنفسهما أثناء حفل كشف جنس الجنين.

بهذا الحفل المميز، يستعد الثنائي للترحيب بطفلهما الجديد وسط دعم وتشجيع متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.