أغرب فيديو على الإطلاق... طائر يتكلّم للمرة الأولى؟! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو غريب لطائر يجري محادثة مع شابة أثناء جلوسه فوق سيارتها.ونشرت الشابة التي تُدعى كايتلين كيربي مقطع الفيديو المذكور يوم السبت الفائت وكتبت: "نعم، لم أكن أؤمن بمقولة إذا طار فهو جاسوس، حتى بدأ هذا الطائر في التحدث هذا الصباح".وطلبت كيربي المساعدة من المستخدمين لفهم ما جرى، وتساءلت عما إذا كان الطائر حقيقياً أم لا.وقالت كيربي الموجودة حالياً في هاواي: "لقد رأيت الكثير من الأشياء المجنونة في حياتي، أرجو أن يشرح أحدكم ما يحدث هنا”.وشوهد الطائر وهو يكرر كلمات بصوت عميق قبل أن يستمر بالتحدث والنظر حوله، ثم مدّ جسده ووقف بشكل مستقيم.وعلّق المستخدمون بالقول إن هذا الطائر هو من "طيور المينا التي تقلّد الأصوات"، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بعد رؤية الطائر وهو يتكلّم.