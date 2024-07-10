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ما فعله هذا الرجل غير متوقع: هذا ما عثر عليه ضباط الجمارك في سرواله!
منوعات
2024-07-10 | 10:17
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ما فعله هذا الرجل غير متوقع: هذا ما عثر عليه ضباط الجمارك في سرواله!
ما فعله هذا الرجل غير متوقع: هذا ما عثر عليه ضباط الجمارك في سرواله!
ألقي القبض على رجل وهو يحاول تهريب ثعابين حيّة إلى البر في الصين عن طريق وضعها في سرواله، وذلك وفقاً لسلطات الجمارك في البلاد.
وقالت الجمارك الصينية في بيان يوم الثلاثاء الفائت إن ضباط الجمارك أوقفوا المسافر الذي لم يتم ذكر اسمه أثناء محاولته الهروب من هونغ كونغ.
وجاء في البيان: "عند التفتيش، اكتشف موظفو الجمارك أن جيوب السروال الذي كان يرتديه الراكب كانت معبأة بستة أكياس من القماش ومختومة بشريط لاصق".
وأضاف: "بمجرد فتح كل حقيبة، تم العثور على ثعابين حية بجميع أنواعها وأحجامها وألوانها".
وأظهر مقطع فيديو اثنين من حرس الحدود وهما يحدقان في أكياس بلاستيكية شفافة مليئة بثعابين حمراء ووردية وبيضاء.
وقال البيان إن الضباط صادروا 104 منها، بما في ذلك ثعابين الحليب وثعابين الذرة، والعديد منها من الأنواع غير المحلية.
المصدر
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