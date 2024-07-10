في ميشيغان... حادث مأساوي يقلب حياة فتاة رأساً على عقب: ماذا حصل؟

فقدت فتاة من ولاية ميشيغان، تبلغ من العمر 11 عاماً، أربعة أصابع من يدها بعدما اعتقدت أن عبوة الديناميت التي تملكها هي مجرد قطعة لامعة.

واحتاجت كايتلين كونواي إلى بتر ساعدها ويدها بعد انفجار عبوة الديناميت في منزل عائلتها في 27 حزيران الفائت.

وقالت الشرطة إن شقيقة الفتاة التوأم أصيبت أيضاً بجروح وكدمات طفيفة بسبب الانفجار الذي أدى إلى تطاير الحطام في كل الاتجاهات.

وقال والد الفتاة، رونالد فيندلي، إن كايتلين عانت أيضًا من تمزق في طبلة الأذن، ووصفها بأنها "محبة ومنفتحة للغاية".

وقالت الشرطة في ميشيغان إن جد الفتاة اشترى عبوة الديناميت وتركها في المنزل، مضيفةً أنها ألقت القبض عليه ثم أطلقت سراحه من دون توجيه أي اتهامات له.

ومن جهتها، قالت والدة الفتاة، جيمينيك كونواي إنها "ممتنة لنجاة ابنتها من الحادث"، لافتةً إلى أنها لن تتحدث مع والدها الذي يشعر الآن بالسوء، بشأن هذا الأمر.

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