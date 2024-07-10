أجرت اختبار الحمض النووي لمعرفة أصولها... والنتيجة غير متوقعة!

شعرت امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً بالصدمة بعدما حصلت على نتائج اختبار الحمض النووي الذي أجرته مؤخراً لمعرفة المزيد من المعلومات عن نسبها وأصولها.

وقررت شيرلي هوانغ بعدما هاجرت عائلتها إلى الصين، إجراء اختبار “23andMe” الذي كشف أنها "صينية مئة في المئة".

وشاركت هوانغ نتائج الإختبار في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق تيك توك وقالت: "أتذكر أنني ضحكت لكوني صينية بالكامل".

وقالت لمجلة نيوزويك: "اتضح أن أسلافي كانوا من قوانغدونغ في الصين ولم يغادروها أبداً".

ولفتت هوانغ إلى أنها أجرت الإختبار أيضاً بناءً على طلب والدها المصاب بمرض باركنسون ومرض السكري والذي حرص على معرفة ما إذا كانت تحمل الجينات نفسها.

وتابعت هوانغ: "أنا سعيدة حقًا لأنني أجريت هذا الاختبار لأنه قدّم لي معلومات قيّمة عن أسلافي وصحتي وسماتي".

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