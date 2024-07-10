"أنا بحاجة إلى المساعدة"... عروس تقرر إلغاء دعوة جدة خطيبها لحضور حفل زفافها والسبب صادم!

طلبت عروس المساعدة من مستخدمي موقع فيسبوك بعدما رفضت جدة خطيبها الالتزام بلون الفساتين المسموح به في حفل زفافها.

وطلبت العروس من جدّة خطيبها ارتداء الفساتين باللون الأصفر الفاتح، إلا أن الأخيرة رفضت طلبها على الفور قائلةً إنها لا تحب هذا اللون.

وكتبت العروس في منشور عبر حسابها على فيسبوك بعدما قررت عدم دعوة جدة خطيبها إلى حفل الزفاف: "لقد أرسلت رسالة إلى جدة خطيبي ولم أصدق ما قالته"، مضيفةً: "ماذا أفعل؟ أنا بحاجة إلى المساعدة".

وانتقد المستخدمون طلب العروس واللون الذي اختارته واعتبروا أنها تريد السيطرة على ضيوفها، بينما تعاطف البعض الآخر مع العريس بسبب إمكانية إلغاء دعوة جدته لحضور حفل زفافه.

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