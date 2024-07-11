الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لهذا السبب الصادم... رجل يقرر قطع علاقته بوالديه نهائياً: ما القصّة؟

منوعات
2024-07-11 | 05:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لهذا السبب الصادم... رجل يقرر قطع علاقته بوالديه نهائياً: ما القصّة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لهذا السبب الصادم... رجل يقرر قطع علاقته بوالديه نهائياً: ما القصّة؟

لهذا السبب الصادم... رجل يقرر قطع علاقته بوالديه نهائياً: ما القصّة؟

كشفت سيدة أن زوجها قرر قطع علاقته بوالديه نهائياً بعدما طلبت والدته منها أن تبتعد عنه وتطلب منه الطلاق.

 

وقالت السيدة: "بمناسبة عيد ميلاد زوجي قررت ترتيب عطلة عائلية في الكوت دازور وقمت بإنشاء مجموعة على تطبيق واتساب للتواصل مع المدعوين".

 

ولفتت السيدة إلى أنها شعرت بالغضب بسبب تصرفات أهل زوجها ورغبتهما بمعرفة كل تفاصيل الرحلة والتكلفة والمكان.

 

وتابعت: "بعد أن سألت حماتي البالغة من العمر 77 عاماً عن الطقس مرة أخرى، طلبت منها البحث عن ذلك في موقع غوغل لكنها غضبت مني وقالت إنني امرأة وقحة وانتهازية".

 

وأجابت السيدة على رسالة حماتها بالقول: "يمكنني قول الشيء نفسه عنك!"، ثم أغلقت المجموعة على الفور.

 

وقالت المرأة إن والدة زوجها تصلت بها قبل أسبوعين من العطلة وطلبت منها أن تبتعد عن ابنها، لكن زوجها اختارها هي ولم يتحدث مع والديه منذ ذلك الحين.

 

وأضافت المرأة: "يسعدني القول إنه اختارني لكنني أشعر بالذنب عندما أفكر في وضعه الآن".

 

وأشارت المراة إلى أنها شعرت في بعض الأحيان أنها تزوجت أهل زوجها أيضاً بسبب اعتمادهما الكبير عليهما، مضيفةً: "عندما أخبرناهما أننا نريد إنجاب الأطفال رفض والد زوجي مجالسة أطفالنا أو حتى حملهم".

 

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

السبب

الصادم...

علاقته

بوالديه

نهائياً:

القصّة؟

LBCI التالي
خيبة أمل كبيرة أصابت هذه المرأة: هذا ما عثرت عليه داخل كيس رقائق البطاطا!
حالة نادرة في الصين... جنين ينمو في جمجمة شقيقته التوأم: قصّة غريبة وهذه تفاصيلها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-14

لهذا السبب الصادم...سيّدة تبحث عن طريقة للتخلص من زوجة ابنها!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-07-10

لهذا السبب... "مايكروسوفت" تتخلى عن مقعدها في مجلس إدارة "أوبن إيه آي"

LBCI
منوعات
2024-07-09

بأسلوب مضحك وغير متوقع... تسعينية تنتقم من حفيدتيها لهذا السبب! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-07-09

لهذا السبب المخيف... شابة أسترالية تقرر مغادرة لندن والعودة إلى وطنها! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:30

"لكي لا تجبرن على العمل أبدًا"... هذا ما اعتمدته أم مع بناتها! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:20

بعد خمس سنوات من حريق نوتردام... حريق في برج كاتدرائية روان الشهيرة في فرنسا! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:35

خيبة أمل كبيرة أصابت هذه المرأة: هذا ما عثرت عليه داخل كيس رقائق البطاطا!

LBCI
منوعات
04:30

حالة نادرة في الصين... جنين ينمو في جمجمة شقيقته التوأم: قصّة غريبة وهذه تفاصيلها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-09

أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:37

نصرالله: المقاومة التي تطلق مئات الصواريخ وعشرات المسيرات في يوم واحد على أهداف حساسة في الشمال وفي الجولان رسالتها أنها لا تخاف من الحرب وليس لديها أي قلق من الذهاب الى أي خيار

LBCI
أخبار لبنان
04:00

بوحبيب اتصل بنظيره المصري... وعبدالعاطي يشدد على الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان

LBCI
فنّ
2024-07-09

بعد نجاحها الساحق ومشوارها الفني المميز... العراق يكرّم النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

الموسوي في مقابلة مع CNN: ليس من مصلحة أحد أن يذهب إلى حرب شاملة

LBCI
أخبار لبنان
06:22

عطية: على الاجهزة الامنية حماية باصات الدولة... وندفع الاف الدولارات عن كل باخرة فيول بسبب التأخير

LBCI
أخبار لبنان
05:08

ميقاتي: تواعدنا على لقاء قريب في بغداد لمتابعة موضوع الكهرباء

LBCI
رياضة
13:30

إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حزب الله يحاول ردع اسرائيل نفسيا وتكنولوجيا

LBCI
أخبار دولية
13:24

حرب شعواء بسبب عضوية في الناتو لن تتحقق قريبا!

LBCI
أخبار دولية
13:22

الضباب أمام أبواب قصر ماتينيون والنور في آخر النفق … بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مفاوضات غزة... ضغوط أميركية مكثفة للتقدم نحو صفقة أسرى

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:37

الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بمواصفات عالمية… النقل المشترك في لبنان انطلق

LBCI
موضة وجمال
12:12

انتقلت من السباحة إلى الرسم... شارون ستون بالبيكيني في منزلها (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
17:47

وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية

LBCI
صحة وتغذية
10:01

ماذا يقول شمع الأذن عن صحتك؟ حذار من هذا اللون عند تنظيف الأذنين!

LBCI
فنّ
02:54

فنان مصري يطلب الزواج من إليسا... وهذا كان ردّها!

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

LBCI
أخبار لبنان
12:49

اعتداءات تطال باصات الدولة… وهذا ما قاله سجيع عطية للـLBCI

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More