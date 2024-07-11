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"لكي لا تجبرن على العمل أبدًا"... هذا ما اعتمدته أم مع بناتها! (فيديو)

"لكي لا تجبرن على العمل أبدًا"... هذا ما اعتمدته أم مع بناتها! (فيديو)









وفي التفاصيل، بدأت أماندا كاستر تعليم بناتها الثلاث خصوصيات وعموميات التداول للمرة الأولى منذ أربع سنوات، على أمل كسب بضعة مبالغ إضافية من المال.



وتحدثت الأم عن تعليمها النساء الأخريات كيفية التداول من خلال شركتها، وأرادت أن تتعلم بناتها المهارات المالية حتى يصبح بإمكانهن دخول الأسواق المالية عند بلوغهن سن الـ18 سنة.



وقالت الأم إنها تتأمل في أن يكون أسلوبها مساعدًا لتهيئة بناتها للحياة من خلال تقوية المهارات المالية، وفق ما نقل موقع "



وقامت أماندا بتعليم بناتها كيفية قراءة الرسوم البيانية حتى تتمكنّ من فهم ما يحدث واستغلال الفرص، ولكنها أكّدت للناس أنهن لن تقمن بالتداول المباشر بأنفسهن حتى تبلغن 18 عامًا.



وقالت أماندا إن هذه الطريقة ستخوّل بناتها استثمار أموالهن في العمل لصالحهن، ما سيسمح لهن بـ "العمل" من أجل المتعة، بدلاً من "العمل" مقابل الراتب". شرحت امرأة انها تخصص ساعتين فقط يوميًا لتعليم بناتها في المنزل أسس التجارة مدعية أنها تهيئهن لحياة مليئة بالنجاح المالي.وفي التفاصيل، بدأت أماندا كاستر تعليم بناتها الثلاث خصوصيات وعموميات التداول للمرة الأولى منذ أربع سنوات، على أمل كسب بضعة مبالغ إضافية من المال.وتحدثت الأم عن تعليمها النساء الأخريات كيفية التداول من خلال شركتها، وأرادت أن تتعلم بناتها المهارات المالية حتى يصبح بإمكانهن دخول الأسواق المالية عند بلوغهن سن الـ18 سنة.وقالت الأم إنها تتأمل في أن يكون أسلوبها مساعدًا لتهيئة بناتها للحياة من خلال تقوية المهارات المالية، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وقامت أماندا بتعليم بناتها كيفية قراءة الرسوم البيانية حتى تتمكنّ من فهم ما يحدث واستغلال الفرص، ولكنها أكّدت للناس أنهن لن تقمن بالتداول المباشر بأنفسهن حتى تبلغن 18 عامًا.وقالت أماندا إن هذه الطريقة ستخوّل بناتها استثمار أموالهن في العمل لصالحهن، ما سيسمح لهن بـ "العمل" من أجل المتعة، بدلاً من "العمل" مقابل الراتب".

