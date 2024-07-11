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بعد إصابته بسكتة قلبية... ما حصل مع رجل سبعيني في المستشفى كان مرعبًا!

منوعات
2024-07-11 | 10:08
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بعد إصابته بسكتة قلبية... ما حصل مع رجل سبعيني في المستشفى كان مرعبًا!
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بعد إصابته بسكتة قلبية... ما حصل مع رجل سبعيني في المستشفى كان مرعبًا!

بعد إصابته بسكتة قلبية... ما حصل مع رجل سبعيني في المستشفى كان مرعبًا!

انتظر رجل 18 ساعة لدخول الطوارئ بعد إصابته بأزمة قلبية، وفق ما نقل موقع "ذا صن" البريطاني.

وفي التفاصيل، عانى غلين إيفانز، البالغ من العمر 76 عامًا، من آلام في الصدر أثناء قضائه عطلة عائلية في كورنوال في نيسان عام 2022.

واتصلت زوجته لين بالإسعاف ولكن السيارة لم تصل حتى صباح اليوم التالي، وعند وصوله تم وضع اسمه على قائمة الانتظار ومكث خارج المستشفى حتى الساعة 2.

ونجا غلين من الحادثة لكنه يعاني الآن من قصور في القلب، ويدعم الرجل حملة مؤسسة القلب البريطانية لإصلاح الأزمة في رعاية مرضى القلب.

ويؤدي التأخير في العلاج في حالات الطوارئ إلى زيادة خطر الإعاقة والوفاة.

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