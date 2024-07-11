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شجار عنيف وشد شعر وصراخ بين امرأتين وسط شارع يوناني... والسبب: رجل؟! (فيديو)

منوعات
2024-07-11 | 15:25
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شجار عنيف وشد شعر وصراخ بين امرأتين وسط شارع يوناني... والسبب: رجل؟! (فيديو)
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شجار عنيف وشد شعر وصراخ بين امرأتين وسط شارع يوناني... والسبب: رجل؟! (فيديو)

هاجمت امرأتان بريطانياتان بعضهما البعض بشراسة في خلاف واضح حول جذب رجل في بلدة يونانية. 

ودخلت السائحتان، اللتان لم يتم تحديد هويتهما بعد، في القتال وسط ماليا، على بعد حوالي 20 ميلاً شرق عاصمة الجزيرة اليونانية، هيراكليون.

وأظهرت لقطات فيديو التقطها المارة المرأتين، إحداهما ترتدي قميصًا أسود وسروالًا قصيرًا، والأخرى ترتدي قميصًا أبيض وسروالًا قصيرًا رماديًا، وهما تضربان وتركلان بعضهما البعض بشكل متكرر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وشوهدت المرأة ذات الرداء الأبيض وهي تمسك بشعر الأخرى، وتسحبها إلى الأسفل وتضربها بيدها الحرة مرات عدة، بينما كانت المرأة ذات الرداء الأسود تضرب ذراعيها بعنف. 

وفي خطوة صدمت المارة، شوهدت المرأة ذات الرداء الأبيض وهي تسحب خصمتها على الأرض، قبل أن تبتعد. 

وأظهرت لقطات لاحقة المرأة ذات الرداء الأسود مغطاة بالدماء وهي تجلس على الأرض تحاول التعافي. 

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وصراخ

امرأتين

يوناني...

والسبب:

رجل؟!

(فيديو)

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