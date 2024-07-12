الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أطول طفلة في العالم" أصبحت شابة عشرينية... هكذا أضافت إلى رصيدها رقما قياسيا جديدا!
منوعات
2024-07-12 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"أطول طفلة في العالم" أصبحت شابة عشرينية... هكذا أضافت إلى رصيدها رقما قياسيا جديدا!
"أطول طفلة في العالم" أصبحت شابة عشرينية... هكذا أضافت إلى رصيدها رقما قياسيا جديدا!
احتفلت أطول امرأة في العالم "روميسا غيلغي" بالذكرى العاشرة لها لدخولها سجلات الأرقام القياسية لأول مرة في عام 2014.
وفي التفاصيل، تعاني غيلغي البالغة من العمر 27 عامًا، من حالة نادرة جدًا تسمى متلازمة ويفر، وبالإضافة إلى ذلك حطمت رقمًا قياسيا إضافيا كونها صاحبة أطول أذنين.
وقالت غيلغي إنها على مدى العقد الفائت، خاضت رحلة مذهلة مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ أُتيحت لها العديد من الفرص لمشاركة قصتها وتوقعاتها.
وأشارت غيلغي إلى أن حالتها تؤثر إيجابيًا على صحتها العقلية، كما أنها أصبحت تتمتع بثقة أكبر من أي وقت مضى.
ويُذكر أنه عندما ولدت غيلغي في الأول من كانون الثاني 1997، كان يبلغ طولها 59 سنتمترا، وشرحت أن أذناها الكبيرتان هما دافعها لتحطيم الرقم القياسي لأنها لطالما تعرّضت للتنمر بسببها.
وأوضحت غيلغي أنها تفتخر بأذنيها الكبيرتين، كما أن الموضوع يتمتع ببعض الفوائد إذ لدى الشابة قدرة سمعية رائعة.
واعترفت غيلغي أنه من النادر جدًا أن يستمر الشخص في تحطيم الأرقام القياسية الجديدة بعد 10 سنوات، ولكنها فخورة بأنها حققت ذلك من خلال شكلها الطبيعي.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
العالم"
أصبحت
عشرينية...
أضافت
رصيدها
قياسيا
جديدا!
التالي
أعلنوا وفاتها ونقلوها الى صالة الجنازة ثم حلّت الصدمة.... الجثة بدأت بالتنفس وهذا ما حدث!
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-29
لإيقاظ "الضمير العالمي"... شابة يمنية تسلّط الضوء على مأساة الحرب بهذه الطريقة! (صور)
منوعات
2024-06-29
لإيقاظ "الضمير العالمي"... شابة يمنية تسلّط الضوء على مأساة الحرب بهذه الطريقة! (صور)
0
منوعات
2024-06-04
حالة نمو نادرة... تعرفوا إلى "أطول طفل في العالم"! (فيديو)
منوعات
2024-06-04
حالة نمو نادرة... تعرفوا إلى "أطول طفل في العالم"! (فيديو)
0
منوعات
2024-05-27
دخلت موسوعة "غينيس" وألهمت جميع المضيفات... أميركا تودّع صاحبة "أطول فترة خدمة" في العالم!
منوعات
2024-05-27
دخلت موسوعة "غينيس" وألهمت جميع المضيفات... أميركا تودّع صاحبة "أطول فترة خدمة" في العالم!
0
منوعات
2024-05-20
"تُركت لأتعفن"... شابة تكشف تفاصيل حادثة مروّعة حصلت معها: هكذا شوهتني طبيبتي!
منوعات
2024-05-20
"تُركت لأتعفن"... شابة تكشف تفاصيل حادثة مروّعة حصلت معها: هكذا شوهتني طبيبتي!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:36
"مع الغوالي"... صورة نادرة تجمع الملكة رانيا بابنتها وزوجها: هكذا بدت! (صورة)
منوعات
08:36
"مع الغوالي"... صورة نادرة تجمع الملكة رانيا بابنتها وزوجها: هكذا بدت! (صورة)
0
منوعات
07:41
أعلنوا وفاتها ونقلوها الى صالة الجنازة ثم حلّت الصدمة.... الجثة بدأت بالتنفس وهذا ما حدث!
منوعات
07:41
أعلنوا وفاتها ونقلوها الى صالة الجنازة ثم حلّت الصدمة.... الجثة بدأت بالتنفس وهذا ما حدث!
0
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
0
منوعات
15:48
قانون ياباني يجبر المواطنين على الضحك مرة على الأقل يوميا وهذا ما فرضه على الشركات... والدوافع صحية!
منوعات
15:48
قانون ياباني يجبر المواطنين على الضحك مرة على الأقل يوميا وهذا ما فرضه على الشركات... والدوافع صحية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-03
نانسي عجرم تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة: "٧- ٧ عالساعة ٧" (فيديو)
فنّ
2024-07-03
نانسي عجرم تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة: "٧- ٧ عالساعة ٧" (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
15:10
علماء الفلك يرصدون ثقباً أسود ذا "كتلة متوسطة"
علوم وتكنولوجيا
15:10
علماء الفلك يرصدون ثقباً أسود ذا "كتلة متوسطة"
0
صحف اليوم
23:46
رئيس للجمهورية… إمّا الشهر المقبل أم ما بعد تشرين الثاني (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:46
رئيس للجمهورية… إمّا الشهر المقبل أم ما بعد تشرين الثاني (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
05:27
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربيّ والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها
آخر الأخبار
05:27
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربيّ والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:57
ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين
أخبار دولية
07:57
ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين
0
أخبار لبنان
06:34
التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني
أخبار لبنان
06:34
التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني
0
تقارير نشرة الاخبار
15:13
منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
15:13
منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول
0
رياضة
13:36
العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية
رياضة
13:36
العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:12
دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)
فنّ
13:12
دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)
2
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
4
فنّ
06:12
بعد انتشار أخبار حول طلاقها وعودتها لزوجها السابق... كارلا حداد تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة! (صور)
فنّ
06:12
بعد انتشار أخبار حول طلاقها وعودتها لزوجها السابق... كارلا حداد تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة! (صور)
5
اقتصاد
02:12
ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
اقتصاد
02:12
ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
6
فنّ
2024-07-11
انتشار صورة لإليسا وحبيبها الغامض... فبركة أو حقيقة؟ (صورة)
فنّ
2024-07-11
انتشار صورة لإليسا وحبيبها الغامض... فبركة أو حقيقة؟ (صورة)
7
صحف اليوم
00:05
رئاسيًا... بري يقدّم تنازلات غير متوقّعة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:05
رئاسيًا... بري يقدّم تنازلات غير متوقّعة (الأنباء الكويتية)
8
فنّ
15:34
ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)
فنّ
15:34
ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More