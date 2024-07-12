الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أطول طفلة في العالم" أصبحت شابة عشرينية... هكذا أضافت إلى رصيدها رقما قياسيا جديدا!

منوعات
2024-07-12 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أطول طفلة في العالم&quot; أصبحت شابة عشرينية... هكذا أضافت إلى رصيدها رقما قياسيا جديدا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"أطول طفلة في العالم" أصبحت شابة عشرينية... هكذا أضافت إلى رصيدها رقما قياسيا جديدا!

"أطول طفلة في العالم" أصبحت شابة عشرينية... هكذا أضافت إلى رصيدها رقما قياسيا جديدا!

احتفلت أطول امرأة في العالم "روميسا غيلغي" بالذكرى العاشرة لها لدخولها سجلات الأرقام القياسية لأول مرة في عام 2014.

وفي التفاصيل، تعاني غيلغي البالغة من العمر 27 عامًا، من حالة نادرة جدًا تسمى متلازمة ويفر، وبالإضافة إلى ذلك حطمت رقمًا قياسيا إضافيا كونها صاحبة أطول أذنين.

وقالت غيلغي إنها على مدى العقد الفائت، خاضت رحلة مذهلة مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ أُتيحت لها العديد من الفرص لمشاركة قصتها وتوقعاتها.

وأشارت غيلغي إلى أن حالتها تؤثر إيجابيًا على صحتها العقلية، كما أنها أصبحت تتمتع بثقة أكبر من أي وقت مضى.

ويُذكر أنه عندما ولدت غيلغي في الأول من كانون الثاني 1997، كان يبلغ طولها 59 سنتمترا، وشرحت أن أذناها الكبيرتان هما دافعها لتحطيم الرقم القياسي لأنها لطالما تعرّضت للتنمر بسببها.

وأوضحت غيلغي أنها تفتخر بأذنيها الكبيرتين، كما أن الموضوع يتمتع ببعض الفوائد إذ لدى الشابة قدرة سمعية رائعة.

واعترفت غيلغي أنه من النادر جدًا أن يستمر الشخص في تحطيم الأرقام القياسية الجديدة بعد 10 سنوات، ولكنها فخورة بأنها حققت ذلك من خلال شكلها الطبيعي.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

العالم"

أصبحت

عشرينية...

أضافت

رصيدها

قياسيا

جديدا!

LBCI التالي
أعلنوا وفاتها ونقلوها الى صالة الجنازة ثم حلّت الصدمة.... الجثة بدأت بالتنفس وهذا ما حدث!
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-29

لإيقاظ "الضمير العالمي"... شابة يمنية تسلّط الضوء على مأساة الحرب بهذه الطريقة! (صور)

LBCI
منوعات
2024-06-04

حالة نمو نادرة... تعرفوا إلى "أطول طفل في العالم"! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-05-27

دخلت موسوعة "غينيس" وألهمت جميع المضيفات... أميركا تودّع صاحبة "أطول فترة خدمة" في العالم!

LBCI
منوعات
2024-05-20

"تُركت لأتعفن"... شابة تكشف تفاصيل حادثة مروّعة حصلت معها: هكذا شوهتني طبيبتي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:36

"مع الغوالي"... صورة نادرة تجمع الملكة رانيا بابنتها وزوجها: هكذا بدت! (صورة)

LBCI
منوعات
07:41

أعلنوا وفاتها ونقلوها الى صالة الجنازة ثم حلّت الصدمة.... الجثة بدأت بالتنفس وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
16:01

بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!

LBCI
منوعات
15:48

قانون ياباني يجبر المواطنين على الضحك مرة على الأقل يوميا وهذا ما فرضه على الشركات... والدوافع صحية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-07-03

نانسي عجرم تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة: "٧- ٧ عالساعة ٧" (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:10

علماء الفلك يرصدون ثقباً أسود ذا "كتلة متوسطة"

LBCI
صحف اليوم
23:46

رئيس للجمهورية… إمّا الشهر المقبل أم ما بعد تشرين الثاني (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
05:27

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربيّ والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:57

ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين

LBCI
أخبار لبنان
06:34

التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:13

منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول

LBCI
رياضة
13:36

العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:12

دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)

LBCI
منوعات
16:01

بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها

LBCI
فنّ
06:12

بعد انتشار أخبار حول طلاقها وعودتها لزوجها السابق... كارلا حداد تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة! (صور)

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز

LBCI
فنّ
2024-07-11

انتشار صورة لإليسا وحبيبها الغامض... فبركة أو حقيقة؟ (صورة)

LBCI
صحف اليوم
00:05

رئاسيًا... بري يقدّم تنازلات غير متوقّعة (الأنباء الكويتية)

LBCI
فنّ
15:34

ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More