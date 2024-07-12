أعلنوا وفاتها ونقلوها الى صالة الجنازة ثم حلّت الصدمة.... الجثة بدأت بالتنفس وهذا ما حدث!

"مع الغوالي"... صورة نادرة تجمع الملكة رانيا بابنتها وزوجها: هكذا بدت! (صورة)

"مع الغوالي"... صورة نادرة تجمع الملكة رانيا بابنتها وزوجها: هكذا بدت! (صورة)

"أطول طفلة في العالم" أصبحت شابة عشرينية... هكذا أضافت إلى رصيدها رقما قياسيا جديدا!