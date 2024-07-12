0min

قدّمت لحبيبها دعمًا عاطفيا وماديا يتخطى التوقعات... وما حصلت عليه الشابة بالمقابل أحبطها!

قدّمت لحبيبها دعمًا عاطفيا وماديا يتخطى التوقعات... وما حصلت عليه الشابة بالمقابل أحبطها!







وفي حديث خاص لموقع "



وعندما واجهته الشابة بفعلته، اعترف الرجل أن تصرفه كان خاطئا وأنه ما زال يحبها، لكنها لم تستطع مسامحته.



وذكرت الشابة أن العلاقة دامت لعامين، وقبل حدوث ذلك كان الحبيبان يعيشان بسعادة للغاية ولم تشك يوما بمدى إخلاصه لها.



وفي هذا السياق، قررت الشابة إنهاء العلاقة، لكنه استمر في إرسال الهدايا، ولكنها لا تفكر في مسامحة الشاب لأنها غير قادرة على الوثوق به مجددا. تحدثت شابة عن دعمها لحبيبها بكافة الوسائل المتاحة والممكنة ماديًا وعاطفيًا، بعد تسريحه من العمل، ولكن ذلك لم يمنعه من خيانتها.وفي حديث خاص لموقع " ذا صن " البريطاني، روت الشابة كيف قام صديق الشابة بخيانتها وإقامة علاقات عاطفية مع شابات أخريات من دون علمها.وعندما واجهته الشابة بفعلته، اعترف الرجل أن تصرفه كان خاطئا وأنه ما زال يحبها، لكنها لم تستطع مسامحته.وذكرت الشابة أن العلاقة دامت لعامين، وقبل حدوث ذلك كان الحبيبان يعيشان بسعادة للغاية ولم تشك يوما بمدى إخلاصه لها.وفي هذا السياق، قررت الشابة إنهاء العلاقة، لكنه استمر في إرسال الهدايا، ولكنها لا تفكر في مسامحة الشاب لأنها غير قادرة على الوثوق به مجددا.