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حفل زفاف أنانت أمباني يعج بالنجوم والمشاهير... وكيم وكلوي كارداشيان أوّل الحاضرين!
منوعات
2024-07-12 | 10:55
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حفل زفاف أنانت أمباني يعج بالنجوم والمشاهير... وكيم وكلوي كارداشيان أوّل الحاضرين!
حفل زفاف أنانت أمباني يعج بالنجوم والمشاهير... وكيم وكلوي كارداشيان أوّل الحاضرين!
تشارك كيم وكلوي كارداشيان اليوم الجمعة في الهند في احتفالات تستمر لمدة ثلاثة أيام لمناسبة زفاف نجل أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، وفق وكالة "فرانس برس".
ومن المقرر أن يعقد أنانت، الابن الأصغر لأمباني، وخطيبته راديكا ميرشانت البالغة 29 عاماً، قرانهما في حفلة تستمر ثلاثة أيام بدءاً من الجمعة في العاصمة المالية للهند، بومباي، بعد أشهر من مراسم احتفالية باذخة للغاية سبقت موعد الزفاف.
وبدأت الاحتفالات قبل أشهر مع رحلة بحرية إلى أوروبا لـ1200 ضيف، فضلا عن تشييد معبد هندوسي لهذه المناسبة في منزل أجداد عائلة أمباني، ثم مع حفلات موسيقية خاصة لريهانا وجاستن بيبر.
ومن المتوقع أن يحضر حفل الزفاف مشاهير غير الشقيقتين كارداشيان، وهما نجمتان سابقتان في برامج تلفزيون الواقع أصبحتا سيّدتي أعمال.
فقد رصدت الصحافة رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وتوني بلير في مطار بومباي.
وفي حزيران، انطلق الزوجان في رحلة بحرية استمرت أربعة أيام، تخللتها عروض فنية أحيتها المغنية كايتي بيري، بالإضافة إلى فرقة باك ستريت بويز، ومغني الراب الأميركي بيتبول والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي.
وكان من بين الضيوف في الحفلات السابقة مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى بعض من أبرز نجوم الرياضة والترفيه في الهند.
ويُتوقع أن يبلغ البذخ ذروته نهاية الأسبوع الحالي خلال الاحتفالات في مدينة بومباي الضخمة التي ضربتها أخيراً رياح موسمية. ومن بين الأسماء التي جرى التداول بها من بين المشاركين في حفلة الزفاف، المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة هيلاري كلينتون والملاكم مايك تايسون والممثل جون سينا.
ويملك والد العريس، موكيش أمباني، شركة "ريلاينس إندستريز"، وهي مؤسسة عائلية نمت لتصبح أكبر شركة هندية لناحية القيمة السوقية.
ويحتل أمباني المركز الـ11 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، بثروة تزيد عن 113 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس.
وكان قد نظم أغلى حفلة زفاف -حتى اليوم- في الهند لابنته عام 2018، بتكلفة ناهزت مئة مليون دولار، وشاركت في إحيائها المغنية الأميركية بيونسيه.
ويُعدّ أمباني أيضاً حليفاً رئيسياً لرئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي.
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