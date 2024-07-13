في المغرب: العثور على رجل مسنّ قيّدته عائلته بالسلاسل لمدة 20 عاماً في منزله

حررت الجهات الأمنية المغربية في جنوب شرق البلاد، رجل مسن في السبعينات من عمره وتمكنت من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد احتجازه غير القانوني لأكثر من 20 عامًا من قبل عائلته.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، تم العثور على المسن مقيدًا بالسلاسل الحديدية داخل منزله في دوار تغزوت بجماعة أمرزكان.

وتفيد التحقيقات الأولية أن العائلة احتجزته بحجة أنه يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة وكان يشكل تهديدًا على العائلة والمواطنين. ومع ذلك، لا يوجد سجل طبي يثبت إصابته باضطرابات نفسية، مما يجعل احتجازه غير قانوني.

بعد تحريره، نُقل الرجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الضرورية. وأثارت الواقعة غضبًا وصدمة بين سكان إقليم ورزازات. وقد أمرت النيابة العامة المختصة بتعميق التحقيق لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

من جهتها، اعترفت العائلة بتكبيل وحبس المسن داخل المنزل بدعوى حمايته من إيذاء الآخرين، لكنها نفت احتجازه بشكل غير قانوني.