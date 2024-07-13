مقابلة عمل داخل فندق تنتهي بكارثة... لن تصدقوا ما حصل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مئات الشباب مصطفين عند مدخل فندق في ولاية غوجارات الهندية، لتقديم طلباتهم للعمل بعدما أعلن الفندق عن فرص توظيف. وأدى الاكتظاظ إلى انهيار الحواجز الحديدية خارج الفندق.

ووفقًا لوسائل إعلام هندية، توافد عدد كبير من الشباب لإجراء مقابلات عمل نظمتها شركة الكيماويات "Thermax Company" لعشر وظائف شاغرة في مصنعها في غوجارات (شمال غربي الهند).

وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر حشدًا كبيرًا من المتقدمين يكافحون لدخول الفندق لإجراء المقابلات الشخصية. كان الازدحام شديدًا لدرجة أن بعض المتقدمين وقفوا على الحواجز الحديدية الجانبية، التي انهارت في النهاية، مما أدى إلى سقوط عدد من الأشخاص فوق بعضهم البعض.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، إلا أن شجارًا وقع بين بعض المتقدمين الذين كانوا يتدافعون للدخول.