من شدة السعال... انفجرت أمعاؤها وخرجت من جسدها! (صور)

انفجرت أمعاء امرأة وبرزت من بطنها بعد نوبة سعال قوية. وكانت المرأة، البالغة من العمر 52 عامًا، تعاني من مرض كوفيد-19 عندما خرجت عدة بوصات من أمعائها من جانبها الأيسر.

ووفق موقع "ذا صن"، تعرضت المرأة لهذه الحادثة المروعة بسبب شق في بطنها نتيجة عملية جراحية قبل أيام قليلة من الحادثة. وكان لديها تاريخ من العمليات الجراحية بعد إصلاح الفتق البطني قبل 13 عامًا.

وأُصيبت المرأة بفيروس كورونا وعانت من نوبات سعال متكررة، مما أدى إلى "نزع أحشاء البطن التلقائي" عندما خلق السعال القوي ضغطًا كبيرًا أدى إلى تمزق أمعائها من خلال الفتحة الجراحية القديمة.

وتم نقلها إلى المستشفى حيث تم إنقاذها وإعطاؤها المضادات الحيوية وغسل جرحها. وقام الأطباء بتنظيف أمعائها وإعادتها إلى داخل جسدها، ثم أغلقوا الجرح باستخدام غرز فائقة القوة على طبقات متعددة من دهون البطن والجلد لتجنب تكرار الانقسام.

ووصف المسعفون هذا النوع من الحالات بـ"النادر"، وأكدوا أن الجراحة التي أُجريت للمرأة كانت ناجحة.

وتم إرسالها إلى المنزل بعد ستة أيام من الاستشفاء، وهي الآن في "حالة مستقرة".