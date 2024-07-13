سائح أثار موجة غضب... ألقى كيساً بلاستيكياً في فم فرس النهر داخل محمية (صور)

أثار سائح موجة غضب شديدة بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يلقي كيسًا بلاستيكيًا في فم فرس النهر أثناء زيارته لمحمية للحياة البرية في إندونيسيا.

في الفيديو، تظهر سيارة فضية متوقفة بجانب حفرة مائية حيث كان فرس النهر يستمتع بالسباحة، ثم يقوم أحد السائحين بتعليق جزرة من نافذة السيارة قبل أن يرميها في فم الحيوان. في الوقت نفسه، يتم إلقاء كيس بلاستيكي شفاف في فم فرس النهر، الذي يبدو مترددًا قبل أن يحاول مضغه.

ووقع الحادث في متنزه تامان سفاري في بوجور بإندونيسيا الشهر الفائت، وقد أدانت محمية الحياة البرية الحادث بشدة.

وقالت في بيان: "لا يمكن التسامح مع هذا الحادث". وأضافت أن الضباط الذين كانوا في الموقع تدخلوا فورًا وأزالوا الجسم البلاستيكي من فم فرس النهر، وفقًا للقواعد والإجراءات في تامان سفاري إندونيسيا.