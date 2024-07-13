الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة أشهر معالجة جنسية عن عمر 96 عاما... أزالت وصمة العار عن موضوع "الجنس"

منوعات
2024-07-13 | 13:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة أشهر معالجة جنسية عن عمر 96 عاما... أزالت وصمة العار عن موضوع &quot;الجنس&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفاة أشهر معالجة جنسية عن عمر 96 عاما... أزالت وصمة العار عن موضوع "الجنس"

توفيت روث ويستهايمر، المعالجة الجنسية الشهيرة في الولايات المتحدة الاميركية المعروفة لدى الملايين باسم "د. روث"، عن عمر يناهز 96 عامًا.

أكد وكيل أعمالها بيير ليهو أن ويستهايمر توفيت يوم الجمعة في منزلها في مانهاتن بنيويورك، دون الإعلان عن سبب الوفاة.

على مدى أكثر من أربعة عقود، قدمت د. روث نصائح حول مواضيع مثل الجماع، والاستمناء، والتخيلات، مما ساهم في إزالة وصمة العار عن "الجنس" لجيل كامل من الأميركيين. حتى في التسعينيات من عمرها، كانت لا تزال تروج لفوائد ممارسة الحب.

في عام 2021، قالت في مقابلة: "افهم أن بلدنا هذا أكثر نشاطًا جنسيًا من ذي قبل. الجنس ليس خطيئة".

كانت نصائحها دائمًا مليئة بالتفاؤل، وأصبحت عبارتها الشهيرة "احصل على بعض!" محبوبة من قبل المستمعين.

بالإضافة إلى ذلك، روجت د. روث لاستخدام وسائل منع الحمل وزادت من وعي المعجبين بمخاطر الأمراض المنقولة جنسيًا.

آخر الأخبار

منوعات

وفاة

روث ويستهايمر

المعالجة الجنسية

شهرة

الولايات المتحدة الأميركية

دكتور روث

إزالة وصمة

الجنس

الجماع.

LBCI التالي
وائل عرقجي يعلن ولادة طفلته: "صوفيا وائل عرقجي" (صورة)
تُعرف بـ "السيدة المذهبة"... العلماء يعيدون بناء وجه مومياء غامضة عاشت في مصر قبل 1500 سنة! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-11

أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-11

أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل ويحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف صهيوني لمكان احتجازه قبل شهر

LBCI
فنّ
2024-07-12

ابتعدت عن الشاشات لفترة طويلة... وفاة بطلة فيلم "ذي شاينينغ" شيلي دوفال

LBCI
منوعات
2024-07-12

أعلنوا وفاتها ونقلوها الى صالة الجنازة ثم حلّت الصدمة.... الجثة بدأت بالتنفس وهذا ما حدث!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:05

دخلت المنزل وتركت طفلها في السيارة... وعندما خرجت وقعت المأساة!

LBCI
منوعات
13:44

سيرينا ويليامز تسخر من الأمير هاري وزوجته: "أنتما تستهلكان الكثير من الأكسجين" (فيديو)

LBCI
منوعات
13:15

أب ترك طفلته داخل السيارة في الطقس الحارّ... وهكذا وجدتها والدتها المفجوعة!

LBCI
منوعات
12:30

سائح أثار موجة غضب... ألقى كيساً بلاستيكياً في فم فرس النهر داخل محمية (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عبدالله للـLBCI: سنبقى على خط التسوية الرئاسية الداخلية والسقوف المرتفعة عليها أن تنخفض

LBCI
أخبار دولية
12:53

اشتباكات بين قوات الحكومة العراقية ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار لبنان
03:51

جعجع: الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية في غزة

LBCI
منوعات
2024-04-12

وقعت فيه جريمة قديمة... عرض منزل "كولورادو" الشهير للبيع بمبلغ خيالي!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

خارطة تقاسم خط الباصات في الدورة بين المحاصصة العائلية والطائفية وحكم القويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زفاف نجل اغنى رجل في آسيا... احتفالية باذخة وحضور من العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ضغوطات تؤثّر على بايدن إثر استمرار ترشحه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عبدالله للـLBCI: سنبقى على خط التسوية الرئاسية الداخلية والسقوف المرتفعة عليها أن تنخفض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الأجواء في اليورو fest من محطة سكة الحديد في منطقة مار مخايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

نادين لبكي تشارك فاني أردان بطولة فيلم العودة الى الاسكندرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

اليمين المتطرف والاستيطان… الضفة الغربية آخر فصوله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تأثير عملية استهداف الضيف على مفاوضات صفقة التبادل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تفاصيل عملية استهداف محمد الضيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
08:10

وائل عرقجي يعلن ولادة طفلته: "صوفيا وائل عرقجي" (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
05:19

معلومات للـLBCI: مفرزة إستقصاء الجديدة تحقق مع أربعة أفراد من عائلة واحدة تعمل على أحد خطوط النقل العام في الدورة وذلك على خلفية الإعتداء على أحد باصات النقل المشترك

LBCI
حال الطقس
01:24

إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:45

العثور على جثتين على طريق الخردلي

LBCI
أخبار دولية
08:00

محمد الضيف....نجا من 7 محاولات اغتيال ويتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل

LBCI
منوعات
08:48

مقابلة عمل داخل فندق تنتهي بكارثة... لن تصدقوا ما حصل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
06:06

مسؤول أمني يؤكد لرويترز أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف كان هدفًا لضربة إسرائيلية في غزة

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 13/07/2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More