وفاة أشهر معالجة جنسية عن عمر 96 عاما... أزالت وصمة العار عن موضوع "الجنس"

توفيت روث ويستهايمر، المعالجة الجنسية الشهيرة في الولايات المتحدة الاميركية المعروفة لدى الملايين باسم "د. روث"، عن عمر يناهز 96 عامًا.

أكد وكيل أعمالها بيير ليهو أن ويستهايمر توفيت يوم الجمعة في منزلها في مانهاتن بنيويورك، دون الإعلان عن سبب الوفاة.

على مدى أكثر من أربعة عقود، قدمت د. روث نصائح حول مواضيع مثل الجماع، والاستمناء، والتخيلات، مما ساهم في إزالة وصمة العار عن "الجنس" لجيل كامل من الأميركيين. حتى في التسعينيات من عمرها، كانت لا تزال تروج لفوائد ممارسة الحب.

في عام 2021، قالت في مقابلة: "افهم أن بلدنا هذا أكثر نشاطًا جنسيًا من ذي قبل. الجنس ليس خطيئة".

كانت نصائحها دائمًا مليئة بالتفاؤل، وأصبحت عبارتها الشهيرة "احصل على بعض!" محبوبة من قبل المستمعين.

بالإضافة إلى ذلك، روجت د. روث لاستخدام وسائل منع الحمل وزادت من وعي المعجبين بمخاطر الأمراض المنقولة جنسيًا.