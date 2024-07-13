سيرينا ويليامز تسخر من الأمير هاري وزوجته: "أنتما تستهلكان الكثير من الأكسجين" (فيديو)

سخرت نجمة التنس سيرينا ويليامز من صديقيها الأمير هاري وميغان ماركل في حفل توزيع جوائز ESPY لعام 2024 مساء الخميس، واتهمتهما بخطفهما الأضواء منها في الحدث.

واستضافت أسطورة التنس حفل توزيع الجوائز في مسرح دولبي في لوس أنجلوس بأميركا، حيث تم تكريم هاري بجائزة "بات تيلمان" للخدمة، وفق موقع "نيويورك بوست".

وصعدت ويليامز إلى المسرح، وأخبرت الجمهور أن الزوجين ساسكس كانا من بين الحضور، قبل أن تقول: "من فضلكما، هاري وميغان، حاولا ألا تتنفسا كثيرًا الليلة".

وأضافت: "هذه ليلتي ولا أريد أن تطغيا عليّ يا رفاق كونكما تستهلكان الكثير من الأكسجين".