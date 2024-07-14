بعد ذهابهما لقضاء إجازة في جبال الألب... رجلان يواجهان مصيرًا كارثيًا!

بعد ذهابهما لقضاء إجازة في جبال الألب... رجلان يواجهان مصيرًا كارثيًا!

عُثر على جثتي فرنسي وسويسري في جبال الألب الفرنسية بعد تحطّم طائرتهما الشراعية، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس السبت.



وأُعلن عن اختفاء الطائرة التي أقلعت من مطار أسبر سور بويش، حيث كان الضحيتان يمضيان إجازة، الأربعاء الفائت قرابة الساعة العاشرة مساءً.



ولم يُعثَر عليها إلا الجمعة قرابة الساعة الثالثة والنصف مساءً، في فال دسكران في منطقة فارس على علوّ 2806 متراً.



وأفادت النيابة العامة في غاب أنّ الطيار من الجنسية الفرنسية ويبلغ 45 عاماً، أما الراكب فهو سويسري وعمره 58 عاماً.



ولا تزال ملابسات الحادث مجهولة، وأوكلت التحقيقات إلى مجموعة الدرك الوطني في أوت-ألب وعناصر الدرك المسؤولين عن النقل الجوي، بحسب المصدر نفسه.