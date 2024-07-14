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منذ بدء علاجها... الجمهور يترقّب ثاني ظهور علني للأميرة كايت ضمن بطولة ويمبلدون اليوم!
منوعات
2024-07-14 | 03:49
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منذ بدء علاجها... الجمهور يترقّب ثاني ظهور علني للأميرة كايت ضمن بطولة ويمبلدون اليوم!
منذ بدء علاجها... الجمهور يترقّب ثاني ظهور علني للأميرة كايت ضمن بطولة ويمبلدون اليوم!
أعلن قصر كنسينغتون في لندن السبت أن الأميرة كايت، التي تُعالَج من مرض السرطان، ستحضر المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب للرجال اليوم، في علامة تبدو مشجعة بشأن تعافيها.
وكتب القصر في بيان أن أميرة ويلز التي تحظى بشعبية كبيرة في البلاد، "ستحضر نهائي فردي الرجال في بطولة ويمبلدون الأحد 14 تموز".
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه"، فإنها ستقدّم الكأس للفائز بالبطولة، في ختام المباراة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراس.
وسيكون زوجها وليام، وريث العرش البريطاني، في برلين مساء اليوم لحضور المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم بين إنكلترا وإسبانيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويُذكر أنه سيكون ظهور كايت في ويمبلدون ثاني إطلالة علنية لها خلال سبعة أشهر تقريباً بعد إعلانها في مقطع فيديو نهاية آذار الفائت، أنها تتلقى العلاج الكيميائي ضد السرطان.
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