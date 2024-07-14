لهذا السبب... حضانات أطفال تُحوّل إلى مراكز للمسنين في الصين!

لهذا السبب... حضانات أطفال تُحوّل إلى مراكز للمسنين في الصين!

يتفاعل المسنّون بفرح على إيقاع أغنيات قديمة في روضة أطفال في شمال الصين تحوّلت إلى مركز ترفيهي للمتقاعدين لمواجهة تسارع معدلات الشيخوخة السكانية وأزمة الولادات في البلاد.



وفي التفاصيل، سيدخل مئات ملايين الصينيين مرحلة الشيخوخة خلال العقود المقبلة، في بلد يعاني انخفاضاً مزمناً في معدل المواليد، وتغلق الآلاف من حضانات الأطفال أبوابها في كل أنحاء البلاد بسبب عدم وجود عدد كافٍ من المسجّلين.

وتقول مديرة الموقع لي شيولينغ لوكالة فرانس برس إن "المشكلة أصبحت واضحة بشكل خاص مع التراجع المستمر في عدد الأطفال"، وكانت قد أغلقت أبوابها في العام الفائت.



وأُعيد افتتاح المكان في كانون الأول بحلّة مختلفة تحت اسم "انطباعات الشباب"، مع تحويله مركزاً ترفيهياً للمتقاعدين يرحب بحوالي مئة شخص بالغ يرغبون في تعلّم الموسيقى والرقص وغيرهما من الأنشطة.



وفي العام الفائت، شهدت الصين زيادة كبيرة في عدد كبار السن، وتمثل هذه الفئة العمرية بالفعل أكثر من 20% من السكان، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع لتطال ثلث السكان تقريباً بحلول عام 2035، بحسب مجموعة "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" للأبحاث.