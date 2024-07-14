في ثاني ظهور رسمي لها منذ بدء علاجها... الأميرة كايت تتألق وسط الجماهير في بطولة ويمبلدون! (فيديو)

في ثاني ظهور رسمي لها منذ بدء علاجها... الأميرة كايت تتألق وسط الجماهير في بطولة ويمبلدون! (فيديو)

وصلت الأميرة كايت اليوم الأحد إلى نادي عموم إنكلترا لحضور نهائي فردي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس بين نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز، ليكون هذا ثاني ظهور علني خلال هذا العام للأميرة التي تخضع لعلاج كيميائي وقائي من مرض السرطان.



وفي التفاصيل، ظهرت الأميرة كايت مبتسمة وارتدت فستانا أرجوانيا وبرفقتها ابنتها الأميرة شارلوت، وقد حظيتا بتحية حارة من قبل الجماهير لدى دخولهما إلى المدرجات.



ويُذكر أن كايت، التي كشفت جراحة خضعت لها قبل ستة أشهر عن إصابتها بالسرطان، مشجعة متحمسة للتنس وراعية نادي عموم إنكلترا الذي يستضيف البطولة الكبرى كل عام.





وقبل أن تجلس الأميرة مع ابنتها على مقاعدهما، التقيتا بنجمات التنس، بما في ذلك إيما راداكانو البالغة من العمر 21 عامًا، واللواتي قدمن لكيت باقة من الزهور، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني. وقدّمت كايت الكأس للفائز بالبطولة الإسباني كارلوس ألكاراس الذي تفوّق على الصربي نوفاك ديوكوفيتش. وعادت كايت، زوجة الأمير وليام ولي عهد بريطانيا، إلى ممارسة مهامها العامة في حزيران الفائت بحضورها العرض العسكري السنوي للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز وعبرت عن استعدادها لحضور مناسبات أخرى خلال الصيف. وعادت كايت، زوجة الأمير وليام ولي عهد بريطانيا، إلى ممارسة مهامها العامة في حزيران الفائت بحضورها العرض العسكري السنوي للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز وعبرت عن استعدادها لحضور مناسبات أخرى خلال الصيف.



