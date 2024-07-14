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حبيبها قد ينفصل عنها... شابة تواجه مخاوف عدة لسبب غير متوقع!
منوعات
2024-07-14 | 15:00
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حبيبها قد ينفصل عنها... شابة تواجه مخاوف عدة لسبب غير متوقع!
حبيبها قد ينفصل عنها... شابة تواجه مخاوف عدة لسبب غير متوقع!
تحدثت شابة عن إجازتها التي قضتها الأسبوع الفائت مع حبيبها وعائلته في إيطاليا، ولكنها لم تتوقع حصول التداعيات التي تلت العطلة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، لطالما شعرت الشابة أن الإجازة ستكون فرصة رائعة للتقرب من أهل حبيبها.
وأمضت المجموعة أيام عدة في التجول في الأماكن التراثية الكلاسيكية، ثم توجهت إلى جزيرة كابري لقضاء بضعة أيام بجوار المحيط، وهناك تصاعدت الأمور بشكل عكسي.
وأمضت الشابة وقتًا طويلًا تحت أشعة الشمس من دون شرب كمية كافية من الماء وشعرت بسوء شديد عند حلول موعد العشاء، لذلك اقترح حبيبها أن تذهب مباشرة إلى السرير، وهذا ما فعلته بالضبط.
وفي هذا الوقت، عبّر أهل الشاب بتعليقات "رديئة" عن السبب الذي جعلها تشعر بسوء، وحاولت الشابة عدم الاكتراث للموضوع في اليوم التالي على الرغم من شعورها بالإحباط.
وخلال عودتها من المطعم ليلا، بدأت تشعر الشابة بالغثيان والخوف، وعلّقت والدة حبيبها على كمية النبيذ التي شربتها في وقت لاحق، وقالت إنه من المعيب أنها لم تتمكن من السيطرة على نفسها في الأماكن العامة.
وفي الليلة الأخيرة من الرحلة، طلب حبيبها منها "التوقف عن شرب الكحول"، ما جعلها تعتقد أنه صدق بالفعل اقتراح والدته بأن سبب مرضها كان الكحول.
ومنذ وصولهما إلى المنزل، شعرت الشابة بابتعاد حبيبها عنها وأنه على وشك الانفصال عنها.
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