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قررت قضاء إجازة مع عائلتها... ومفاجأة "مزعجة" كانت بانتظار المرأة!

منوعات
2024-07-14 | 15:30
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قررت قضاء إجازة مع عائلتها... ومفاجأة &quot;مزعجة&quot; كانت بانتظار المرأة!
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قررت قضاء إجازة مع عائلتها... ومفاجأة "مزعجة" كانت بانتظار المرأة!

قررت قضاء إجازة مع عائلتها... ومفاجأة "مزعجة" كانت بانتظار المرأة!

تحدثت إحدى النساء عن خطتها للذهاب مع زوجها في إجازة برفقة أطفالهما الصغار للتخييم في كورنوال، ولكنها كانت قلقة بسبب هذه العطلة.

وفي حديث لموقع "ميرور" البريطاني، قالت المرأة إنها تحب الذهاب إلى الشاطئ مع عائلتها، لكن عائلة زوجها أرادت الذهاب معهم، الأمر الذي أغضبها حقا.

واعتبرت المرأة أنه الوقت الوحيد من العام الذي تستطيع خلاله التمتع بفترة استراحتها ولكن هذا الأمر لن يكون ممكنا بحال تواجدهم معا. 

وستحاول المرأة إقناع شريكها بأن يطلب من والديه عدم الانضمام إليهم في العطلة، وأوضحت أنه سيكون من دواعي سرورها أن تقضي عطلة نهاية الأسبوع معهم مرة أخرى.

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