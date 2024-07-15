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وسط أجواء مميزة ومفاجئة... الأمير جورج ينضم إلى والده الأمير ويليام لحضور بطولة أوروبا!
منوعات
2024-07-15 | 06:38
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وسط أجواء مميزة ومفاجئة... الأمير جورج ينضم إلى والده الأمير ويليام لحضور بطولة أوروبا!
وسط أجواء مميزة ومفاجئة... الأمير جورج ينضم إلى والده الأمير ويليام لحضور بطولة أوروبا!
ظهر الأمير جورج بشكل مفاجئ في برلين يوم الأحد، حيث انضم إلى والده ولي العهد البريطاني الأمير ويليام لتشجيع إنكلترا في مباراتها ضد إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2024.
وفي التفاصيل، ارتدى كل من ويليام وجورج، الذي سيبلغ من العمر 11 عامًا، بدلات داكنة اللون ومتطابقة في المباراة التي أقيمت في الملعب الأولمبي في ألمانيا.
وقدم ويليام، رئيس اتحاد كرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في إنكلترا، كلمات مواسية لفريق انكلترا بعد المباراة، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه المرة لم يكن من المفترض أن يكون الأمر كذلك. مازلنا جميعًا فخورين جدًا بكم."
وأعلن قصر كنسينغتون قبل مباراة الأحد أن الأمير ويليام سيحضر، لكن ظهور جورج مع والده شكّل مفاجأة الليلة.
ويُذكر أنه في اليوم نفسه، رافقت شقيقة جورج الصغرى، الأميرة شارلوت والدتهما الأميرة كايت، لحضور بطولة ويمبلدون.
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