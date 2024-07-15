بعد العثور على بقايا منهما بحقيبتين... تحديد هوية الرجلين المقتولين: كانا على علاقة وهذه التفاصيل!

أعلنت شرطة لندن الاثنين أنها حدّدت هوية رجلين عُثر على بقايا منهما الأسبوع الماضي في حقيبتين على جسر في بريستول بجنوب غرب إنكلترا، ووجّهت لمشتبه به كولومبي أُوقف نهاية الأسبوع الفائت تهمة ارتكاب جريمة قتل مزدوجة.



وقالت شرطة لندن في بيان إن الضحيتين هما بول لونغوورث (71 عاما) وألبرت ألفونسو (62 عاما)، والأخير فرنسي الأصل لكنه حاصل على الجنسية البريطانية.



وأشارت إلى أن "ألبرت وبول كانا زوجين في السابق وكانا يعيشان معاً باستمرار في شقة" بمنطقة شيبردز بوش في غرب لندن.



وقال المسؤول في الشرطة آندي فالنتاين في تصريحات أوردها البيان إن القضية صُنّفت في البداية على أنها "جريمة كراهية"، عملاً بالقواعد الإجرائية المتّبعة، لكنّ العناصر الأولى للتحقيق "لا تشير إلى أن معاداة المثليين تشكّل دافعاً" للجريمة.



وبحسب السلطات، لم يكن للضحيتين أي فرد من العائلة القريبة في بريطانيا. لكن جرى التعرف على أقارب آخرين لهما والاتصال بهم.



وتبيّن أن الرجلين استضافا لديهما يوستين أندريس موسكيرا، الرجل الكولومبي البالغ 24 عاماً الذي أُوقف السبت واتُّهم الاثنين بارتكاب جريمة القتل المزدوجة.



ومن المقرر أن يمثل أمام قاض في لندن في وقت لاحق الاثنين.



ومساء الأربعاء الماضي، عثرت الشرطة على حقيبتين تحتويان على بقايا بشرية على جسر كليفتون الشهير في مدينة بريستول.



وجرى إيفاد شرطيين إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ عن "رجل يحمل حقيبة يتصرف بشكل مريب على جسر كليفتون المعلّق". لكن هذا الرجل، وهو المشتبه به الموقوف حالياً، كان قد غادر المكان قبل وصولهم.



كما عثرت شرطة لندن على بقايا بشرية أخرى في منزل الضحيتين في غرب لندن.