امرأة دمرت حفل الكشف عن جنس مولودها... والسبب: صديقة والدها؟

تحدثت إحدى الأمهات عن عدم رغبتها في إقامة حفل الكشف عن جنس مولودها القادم بسبب أحد أفراد أسرتها.

وكتبت المرأة منشوراً عبر حساباتها على مواقع التواصل: "أنا وخطيبي لم نهتم بجنس طفلنا ولم نحدث الكثير من الضجيج حول هذا الأمر بمجرد اكتشافنا ذلك".

وتابعت: "سألتني صديقة والدي عن خطتي للكشف عن جنس المولود لكنني لم أرغب في القيام بذلك"، مضيفةً: "عندما أعلنت عن جنس طفلي أعربت هذه المرأة عن خيبة أملها لأنني لم أغير رأيي بشأن الحفل".

ولفتت المرأة إلى أنها لا تحب الكشف عن جنس مولودها وتفضل إقامة فقط حفل استقبال له.

وروت المرأة أنها ذهبت لزيارة صديقة والدها التي دعت حوالي عشرة أشخاص لإقامة حفل للكشف عن جنس المولود.

وقالت: "وقفت هناك في حالة من الصدمة فعلى ما يبدو أن صديقة والدي أخذت على عاتقها طلب قالب الحلوى وتزيين الشقة ودعوة الناس".

وأشارت المرأة إلى أن والدها اتصل بها قائلاً إنها أفسدت الحفل، وأضاف أن صديقته بذلت الكثير من الجهد للتحضير له.

المصدر