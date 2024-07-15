معجزة أنقذت حياته... طفل حديث الولادة يحصل على فرصة ثانية للعيش: ما القصة؟

حصل طفل حديث الولادة في مدينة نيويورك على فرصة ثانية للعيش بعدما أنقذه المارة الذين عثروا عليه مرمياً أمام أحد المباني السكنية.

وكان حارس المبنى يسير خارج الباب الأمامي عندما سمع صراخ الطفل، وقالت الشرطة إنه كان عارياً وحبله السري ما زال موجوداً.

وقال رجل يُدعى رونالد روبتسون إنه سمع بكاء الطفل للمرة الأولى وأبلغ البواب، مضيفاً: "لم أصدق ذلك".

وركض الحارس في الشارع ورأى سيارة إسعاف وطلب من الفريق الموجود فيها مساعدة الطفل المولود حديثاً.

وعقد الفريق المساعد لاحقاً مؤتمراً صحفياً، قالت خلاله مفوضة الإطفاء في مدينة نيويورك لورا كافانا وفق ما نقلت شبكة سي بي إس نيوز إن "الطفل في صحة جيدة وسيبقى على قيد الحياة".

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