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انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب... وجائزة جديدة بانتظار القرّاء
منوعات
2024-07-16 | 05:18
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انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب... وجائزة جديدة بانتظار القرّاء
انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب... وجائزة جديدة بانتظار القرّاء
انطلق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته التاسعة عشرة الاثنين بمشاركة أكثر من 70 دار نشر مصرية وعربية وحضور عدد من مفكري وأدباء المدينة الساحلية المصرية المطلة على البحر المتوسط.
وكانت مصر قد أعادت إحياء مكتبة الإسكندرية التاريخية عام 2002 بعدما أقامت مكتبة جديدة في نفس موقع المكتبة القديمة التي اشتهرت قبل ألفي عام، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
ويزخر برنامج المعرض الممتد حتى 28 تموز بالندوات واللقاءات الجماهيرية والأمسيات الشعرية وورش التدريب والأنشطة التفاعلية التي تصل إلى نحو 160 فاعلية.
ويشارك في هذه الفعاليات 600 ضيف من بينهم الكاتب محمد سلماوي والروائي إبراهيم عبد المجيد والكاتبة منصورة عز الدين من مصر والروائي الأردني جلال برجس والشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني والشاعرة الفلسطينية ابتسام أبو سعدة.
ويناقش المعرض مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات من أبرزها، النشر في مصر وإشكاليات جمع التراث الشعبي وتوجهات تصميم وطباعة الكتب في عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصحافة في مصر.
كما يسلط الضوء على مبدعي الإسكندرية في مجالات الكتابة والنقد والموسيقى من خلال سلسلة لقاءات بعنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة" إضافة إلى تخصيص ندوة عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعنوان "الحرب على غزة ومستقبل التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط".
وأعلن أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في افتتاح المعرض عن إطلاق "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة" في مصر والتي تتناول في دورتها الأولى موضوع التراث المصري في القرن التاسع.
وقال إن الجائزة تتميز بكونها تدار إلكترونيا بداية من التسجيل والتقديم وإجراء الاختبارات الأولية وصولا إلى اختيار القائمة القصيرة، كما ستوزع الجوائز على 100 قارئ
وأضاف أن المكتبة ستعلن خلال شهر عن جائزة أخرى عالمية بقيمة مالية كبيرة، تقدم للباحثين في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والفنون والآداب.
ويكرم المعرض في ختام دورته هذا العام المخرج محمد فاضل لحصوله على جائزة النيل في الفنون والسيناريست عبد الرحيم كمال لحصوله على جائزة الدولة للتفوق في الآداب.
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