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أشخاص يواجهون مصيرا مأساويا خلال نزهة في الولايات المتحدة... ما علاقة موجة الحر؟!

منوعات
2024-07-16 | 06:29
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أشخاص يواجهون مصيرا مأساويا خلال نزهة في الولايات المتحدة... ما علاقة موجة الحر؟!
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أشخاص يواجهون مصيرا مأساويا خلال نزهة في الولايات المتحدة... ما علاقة موجة الحر؟!

أشخاص يواجهون مصيرا مأساويا خلال نزهة في الولايات المتحدة... ما علاقة موجة الحر؟!

قضى ثلاثة متنزهين في الأيام الأخيرة في متنزهات في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة، في ظل موجة حرّ تضرب البلاد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي التفاصيل، قالت السلطات المحلية في بيان إن رجلا أميركيا يبلغ 52 عاما وابنته البالغة 23 عاما توفيا في متنزه كانيونلاندز الوطني الجمعة.

وأوضحت أن المتنزهَين "ضلّا طريقهما ونفد الماء لديهما"، فيما كانت الحرارة "تزيد" عن 37,8 درجة مئوية، وعندما وصلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث، "كان الشخصان قد توفيا".

وعُثر السبت على امرأة تبلغ 30 عاماً ميتة في متنزه سنو كانيون، وفق الشرطة المحلية، ما يؤكد المخاطر المرتبطة بالجفاف.

وتأتي هذه الوفيات في وقت تشهد الولايات المتحدة موجة حر شديدة، أدت إلى تعطيل غرب البلاد إلى حد كبير الأسبوع الفائت وتتجه حالياً شرقاً.

وتأتي الحرارة الخانقة التي تجتاح الولايات المتحدة حالياً عقب تسجيل أكثر أشهر حزيران سخونة على الإطلاق في العالم، بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.

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