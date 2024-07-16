الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"من أندر الأنواع حول العالم"... العثور على هذا الحوت في نيوزيلندا! (صورة)
منوعات
2024-07-16 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"من أندر الأنواع حول العالم"... العثور على هذا الحوت في نيوزيلندا! (صورة)
"من أندر الأنواع حول العالم"... العثور على هذا الحوت في نيوزيلندا! (صورة)
كشف علماء أن الأمواج جرفت إلى شاطئ في نيوزيلندا جيفة حوت منقاري مجرفي الأسنان وهو نوع نادر للغاية لم يسبق رصده على قيد الحياة.
وقال باحثون مفوضون من الحكومة إنه تم العثور على بقايا الكائن الغامض الذي يبلغ طوله خمسة أمتار بالقرب من مصب نهر في مقاطعة أوتاغو في جنوب البلاد في الرابع من تموز.
وقد حدد خبراء في الثدييات البحرية من هيئة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا ومتحف تي بابا الوطني، هذا الحيوان على أنه ذكر من نوع الحوت المنقاري مجرفي الأسنان.
وأشار العلماء إلى إجراء تحقيق في الحمض النووي لتأكيد هذا التصنيف، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال مدير العمليات الساحلية في هيئة الحفاظ على البيئة في أوتاغو غابي ديفيز إن "الحيتان المنقارية مجرفية الأسنان هي من أكثر أنواع الثدييات الكبيرة التي يلفّها الغموض في العصر الحديث".
وأوضح في بيان "منذ القرن التاسع عشر، جرى توثيق ستة حيوانات فقط من هذا النوع في جميع أنحاء العالم، وجميعها باستثناء واحدة كانت من نيوزيلندا".
ولفتت هيئة الحفاظ على البيئة إلى أن هذا الاكتشاف حديث بما يكفي لإتاحة إجراء أول تشريح لحوت منقاري مجرفي الأسنان، وأوضحت أن هذا النوع "نادر للغاية ولا يُعرف عنه أي شيء".
ووُضعت جيفة الحوت في مخزن للتبريد وأُرسلت عينات جينية إلى جامعة أوكلاند بصفتها أمينة على أرشيف أنسجة الحيتانيات النيوزيلندية، وقد يستغرق الأمر أسابيع إلى حين معالجة الحمض النووي وتأكيد التصنيف النهائي للحيوان.
آخر الأخبار
منوعات
الأنواع
العالم"...
العثور
الحوت
نيوزيلندا!
(صورة)
التالي
بحركات مضحكة وطريفة... حوت أبيض يحاول تخويف أحد الأطفال! (فيديو)
أشخاص يواجهون مصيرا مأساويا خلال نزهة في الولايات المتحدة... ما علاقة موجة الحر؟!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-14
اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)
منوعات
2024-06-14
اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
03:20
بنظرة ثلاثية الأبعاد... "جيمس ويب" يرسم صورة للمناخ على قزمين بنيين قريبين من الأرض
علوم وتكنولوجيا
03:20
بنظرة ثلاثية الأبعاد... "جيمس ويب" يرسم صورة للمناخ على قزمين بنيين قريبين من الأرض
0
موضة وجمال
2024-07-13
المؤثرة اللبنانية تمارا فرّا تستقبل مولودها الثاني: "أهلا بك في العالم" (صور)
موضة وجمال
2024-07-13
المؤثرة اللبنانية تمارا فرّا تستقبل مولودها الثاني: "أهلا بك في العالم" (صور)
0
منوعات
2024-07-13
وائل عرقجي يعلن ولادة طفلته: "صوفيا وائل عرقجي" (صورة)
منوعات
2024-07-13
وائل عرقجي يعلن ولادة طفلته: "صوفيا وائل عرقجي" (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:00
بحركات مضحكة وطريفة... حوت أبيض يحاول تخويف أحد الأطفال! (فيديو)
منوعات
07:00
بحركات مضحكة وطريفة... حوت أبيض يحاول تخويف أحد الأطفال! (فيديو)
0
منوعات
06:29
أشخاص يواجهون مصيرا مأساويا خلال نزهة في الولايات المتحدة... ما علاقة موجة الحر؟!
منوعات
06:29
أشخاص يواجهون مصيرا مأساويا خلال نزهة في الولايات المتحدة... ما علاقة موجة الحر؟!
0
منوعات
05:18
انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب... وجائزة جديدة بانتظار القرّاء
منوعات
05:18
انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب... وجائزة جديدة بانتظار القرّاء
0
منوعات
04:45
مشكلة كبيرة تعيق حياة سكان المناطق الريفية في زيمبابوي... وهذه التفاصيل!
منوعات
04:45
مشكلة كبيرة تعيق حياة سكان المناطق الريفية في زيمبابوي... وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:40
"من أندر الأنواع حول العالم"... العثور على هذا الحوت في نيوزيلندا! (صورة)
منوعات
06:40
"من أندر الأنواع حول العالم"... العثور على هذا الحوت في نيوزيلندا! (صورة)
0
آخر الأخبار
2024-07-15
وزير المالية الإسرائيلي: لن أوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرتي السياسية
آخر الأخبار
2024-07-15
وزير المالية الإسرائيلي: لن أوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرتي السياسية
0
منوعات
2024-07-14
بعد اكتشافها هوية العريس... شابة ترفض القدوم إلى حفل زفاف شقيقتها وعائلتها تصفها بـ"الأنانية"!
منوعات
2024-07-14
بعد اكتشافها هوية العريس... شابة ترفض القدوم إلى حفل زفاف شقيقتها وعائلتها تصفها بـ"الأنانية"!
0
منوعات
03:53
اللغة العربية ضيفة الشرف في مهرجان أفينيون الفرنسي العام المقبل... إليكم التفاصيل!
منوعات
03:53
اللغة العربية ضيفة الشرف في مهرجان أفينيون الفرنسي العام المقبل... إليكم التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:52
بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري
أخبار دولية
07:52
بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري
0
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
0
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
0
أخبار دولية
00:14
الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن
أخبار دولية
00:14
الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن
0
أخبار دولية
00:11
محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن
أخبار دولية
00:11
محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
2
اقتصاد
01:59
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:59
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
6
أمن وقضاء
12:31
مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
12:31
مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية
7
آخر الأخبار
14:20
ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل
آخر الأخبار
14:20
ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل
8
أمن وقضاء
14:50
غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
أمن وقضاء
14:50
غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More