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"من أندر الأنواع حول العالم"... العثور على هذا الحوت في نيوزيلندا! (صورة)

منوعات
2024-07-16 | 06:40
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"من أندر الأنواع حول العالم"... العثور على هذا الحوت في نيوزيلندا! (صورة)

"من أندر الأنواع حول العالم"... العثور على هذا الحوت في نيوزيلندا! (صورة)

كشف علماء أن الأمواج جرفت إلى شاطئ في نيوزيلندا جيفة حوت منقاري مجرفي الأسنان وهو نوع نادر للغاية لم يسبق رصده على قيد الحياة.

وقال باحثون مفوضون من الحكومة إنه تم العثور على بقايا الكائن الغامض الذي يبلغ طوله خمسة أمتار بالقرب من مصب نهر في مقاطعة أوتاغو في جنوب البلاد في الرابع من تموز.

وقد حدد خبراء في الثدييات البحرية من هيئة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا ومتحف تي بابا الوطني، هذا الحيوان على أنه ذكر من نوع الحوت المنقاري مجرفي الأسنان.

وأشار العلماء إلى إجراء تحقيق في الحمض النووي لتأكيد هذا التصنيف، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال مدير العمليات الساحلية في هيئة الحفاظ على البيئة في أوتاغو غابي ديفيز إن "الحيتان المنقارية مجرفية الأسنان هي من أكثر أنواع الثدييات الكبيرة التي يلفّها الغموض في العصر الحديث".

وأوضح في بيان "منذ القرن التاسع عشر، جرى توثيق ستة حيوانات فقط من هذا النوع في جميع أنحاء العالم، وجميعها باستثناء واحدة كانت من نيوزيلندا".

ولفتت هيئة الحفاظ على البيئة إلى أن هذا الاكتشاف حديث بما يكفي لإتاحة إجراء أول تشريح لحوت منقاري مجرفي الأسنان، وأوضحت أن هذا النوع "نادر للغاية ولا يُعرف عنه أي شيء".

ووُضعت جيفة الحوت في مخزن للتبريد وأُرسلت عينات جينية إلى جامعة أوكلاند بصفتها أمينة على أرشيف أنسجة الحيتانيات النيوزيلندية، وقد يستغرق الأمر أسابيع إلى حين معالجة الحمض النووي وتأكيد التصنيف النهائي للحيوان.
 

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