عروس تتعرض لموجة كبيرة من الانتقادات... ما علاقة فستان زفافها؟

تعرضت عروس لموجة كبيرة من الانتقادات بعدما ارتدت فستاناً شفافاً في حفل زفافها، والذي وصفه البعض بأنه "غير مناسب".وصممت بيرنيل روزنكيلد من الدنمارك، فستان زفافها الذي تكوّن من سترة مصنوعة من الريش وتنورة شفافة.وقالت في حديث لمجلة "فوغ" الاسكندنافية: "أحب ارتداء الريش والأقمشة الشفافة، لكنني أردت أيضًا أن يكون الفستان أنيقًا وراقيًا ومثيرًا بعض الشيء".وسارع الناس إلى انتقاد أسلوب العروس الفريد بعدما شاركت مجموعة من الصور لفستانها في مجموعة مخصصة لحفلات الزفاف على فيسبوك.وعلّقت إحدى النساء بالقول: "ارتدت هذه المرأة هذا الفستان في حفل زفاف داخل الكنيسة وظهرت بالملابس الداخلية في بيت الصلاة"، بينما كتبت أخرى: "هذا زيّ قبيح ومحرج".ودافع آخرون عن العروس بسبب جرأتها في يوم زفافها، وكتبت إحدى النساء: "إنها تبدو جميلة جداً".