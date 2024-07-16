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في مصر... قرش مرعب يثير حالة من القلق بين المواطنين! (صورة)
منوعات
2024-07-16 | 10:17
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في مصر... قرش مرعب يثير حالة من القلق بين المواطنين! (صورة)
في مصر... قرش مرعب يثير حالة من القلق بين المواطنين! (صورة)
اكتشف عاملو الأنشطة البحرية في مدينة مرسى علم المصرية، ما يُعرف بـ"القرش الحوتي"، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين المواطنين.
وفي التفاصيل، قال مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية في الغردقة حسن الطيب: "القرش الحوتي يتجاوز عمره حوالى 70 عاما، وظهر قبل حوالى 60 مليون سنة، ويُعد من أكبر أنواع القروش، ويُصنف ضمن الأسماك الغضروفية، فهو يعتمد بشكل رئيسي في غذائه على الكائنات الميكروسكوبية المجردة والعوالق، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة".
ويُذكر أن القرش الحوتي يتميز بمظهره المخيف، ويتواجد في مناطق معينة حيث يحرص الخبراء على تأمين بيئة ملائمة له ويزودون المواطنين بالتعليمات الضرورية دائما.
ويبلغ طول القرش الحوتي حوالي طوله 13 مترًا، وقد يبلغ وزنه أحيانا 21 طنا، وهو كائن بحري من دون أسنان.
المصدر
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مصر...
القلق
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