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في تايلند... العثور على جثث أجانب في أحد الفنادق

منوعات
2024-07-16 | 12:33
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في تايلند... العثور على جثث أجانب في أحد الفنادق
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في تايلند... العثور على جثث أجانب في أحد الفنادق

، أفاد مسؤول في الشرطة التايلاندية الثلاثاء بأنه عُثر على جثث ستة أجانب في غرفة بفندق في المركز السياحي في بانكوك.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الجثث الست "لفيتناميين وفيتناميين أميركيين"، مؤكداً أن وفاة هؤلاء الأجانب تعود إلى "مادة سامة" وليست ناجمة عن إطلاق نار كما أوردت وسائل إعلام محلية.

واشار إلى أن بعض الضحايا كانوا في زيارتهم الأولى لتايلاند، في حين أن آخرين منهم سبق أن زاروها مراراً.

وأعلنت الشرطة في بيان أنها تحقق في موقع الجريمة وسبب الوفاة.

ووقع الحادث في فندق فخم في منطقة راتشابراسونغ التي يقصدها الزوار نظراً إلى وجود معبد إيراوان ومراكز تجارية فيها.

 
وكالة فرانس برس
 
 

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