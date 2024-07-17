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حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
منوعات
2024-07-17 | 13:05
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حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
أثارت سائحة غضبا في فلورنسا الإيطالية بعد أن تسلقت نصبًا تذكاريًا ومارست عددا من الأفعال الجنسية المهينة مع التمثال الشهير، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، شوهدت السائحة الشقراء، التي لم تُعرف هويتها بعد، عندما تسلقت تمثال باخوس غيامبولونيا البرونزي في منطقة بورغو سان جاكوبو الإيطالية.
ووقفت المرأة أمام التمثال وفاجأت الحاضرين بالحركات الجنسية والفاضحة التي كانت تقوم بها، وقام رفاقها بتوثيق اللحظة والتقاط مجموعة من الصور.
وطالب الإيطاليون المسؤولون بشن حملة صارمة و"عدم التسامح" مع السياح غير المحترمين، خصوصا بعد تسلسل هذا النوع من الأحداث مؤخرًا.
وفي هذا السياق، قالت باتريسيا أسبروني، من منظمة كونكولتورا للتراث الثقافي، إن هذه الأفعال "الوقحة" تحدث باستمرار لأن الأشخاص يشعرون بأنه يحق لهم القيام بما يريدونه والإفلات من العقاب بسهولة.
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