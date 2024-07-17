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اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
منوعات
2024-07-17 | 14:00
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اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
تلقت ممرضة خبر إصابتها بورم في دماغها ما جعلها تعتقد أن الناس يتحدثون لغة مختلفة عنها، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قالت لوسي وودهاوس الأربعينية إنها عانت من صداع شديد، وعند اجتماعها بزملائها وجدت نفسها غير قادرة على فهم الحديث.
وفي هذا السياق، كشفت الاختبارات أنها مصابة بالورم السحائي، وهو النوع الأكثر شيوعًا بين أورام الدماغ، كما أنه يُعتبر في الغالب ورمًا دماغيًّا ولكنه غير سرطاني، وينتشر بوتيرة أكبر لدى الإناث مقارنة بالذكور.
وفي عام 2013، وجد علماء من المركز الدنماركي لأبحاث السرطان وجود صلة بين العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث والورم السحائي.
ويصيب الورم السحائي بشكل شائع النساء الحوامل أو اللواتي يخضعن لعلاج الخصوبة، حيث يمكن أن يتفاعل هرمون الاستروجين مع الورم وقد يجعله ينمو بشكل أسرع وفقًا لدراسة أجريت عام 2012.
ويُذكر أن لوسي كانت قد بدأت علاج الهرمونات البديلة قبل عامين من تشخيص ورم الدماغ، مرجحة أن يكون الورم السحائي قد تغذى عبر هرمون الاستروجين والبروجستيرون.
وبعد القيام بالفحوصات اللازمة، أخبرها الأطباء أنهم وجدوا أمرا مثيرًا للقلق حيث قيل لها إنها مصابة بورم في الدماغ وخضعت لوسي في أيار لعملية جراحية كبرى وتخلصت من الورم، الذي كان ينمو على بعد ثلاثة ملليمترات فقط من عصبها البصري، وكان من الممكن أن يتسبب في إصابتها بالعمى.
وقالت لوسي إنها تتعافى الآن بشكل جيد ولكنها لا تزال تعاني من ضعف ذاكرتها في بعض الأحيان.
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