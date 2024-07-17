الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!

منوعات
2024-07-17 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!

اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!

تلقت ممرضة خبر إصابتها بورم في دماغها ما جعلها تعتقد أن الناس يتحدثون لغة مختلفة عنها، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني. 

وفي التفاصيل، قالت لوسي وودهاوس الأربعينية إنها عانت من صداع شديد، وعند اجتماعها بزملائها وجدت نفسها غير قادرة على فهم الحديث.

وفي هذا السياق، كشفت الاختبارات أنها مصابة بالورم السحائي، وهو النوع الأكثر شيوعًا بين أورام الدماغ، كما أنه يُعتبر في الغالب ورمًا دماغيًّا ولكنه غير سرطاني، وينتشر بوتيرة أكبر لدى الإناث مقارنة بالذكور. 

وفي عام 2013، وجد علماء من المركز الدنماركي لأبحاث السرطان وجود صلة بين العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث والورم السحائي.

ويصيب الورم السحائي بشكل شائع النساء الحوامل أو اللواتي يخضعن لعلاج الخصوبة، حيث يمكن أن يتفاعل هرمون الاستروجين مع الورم وقد يجعله ينمو بشكل أسرع وفقًا لدراسة أجريت عام 2012. 

ويُذكر أن لوسي كانت قد بدأت علاج الهرمونات البديلة قبل عامين من تشخيص ورم الدماغ، مرجحة أن يكون الورم السحائي قد تغذى عبر هرمون الاستروجين والبروجستيرون.

وبعد القيام بالفحوصات اللازمة، أخبرها الأطباء أنهم وجدوا أمرا مثيرًا للقلق حيث قيل لها إنها مصابة بورم في الدماغ وخضعت لوسي في أيار لعملية جراحية كبرى وتخلصت من الورم، الذي كان ينمو على بعد ثلاثة ملليمترات فقط من عصبها البصري، وكان من الممكن أن يتسبب في إصابتها بالعمى. 

وقالت لوسي إنها تتعافى الآن بشكل جيد ولكنها لا تزال تعاني من ضعف ذاكرتها في بعض الأحيان.

آخر الأخبار

منوعات

الأشخاص

حولها

يتحدثون

مختلفة...

تلقّت

أربعينية

إصابتها

خطير!

LBCI التالي
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
في تايلند... العثور على جثث أجانب في أحد الفنادق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-14

تجاهل الأطباء أعراضها لفترة طويلة... هكذا اكتشفت راقصة عشرينية إصابتها بالسرطان (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-07-06

نانسي عجرم بإطلالتين مختلفتين في السعودية... هكذا بدت! (صور)

LBCI
فنّ
2024-06-23

للمرة الأولى...كندة علّوش تعلن إصابتها بمرض السرطان (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-19

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تشير إلى الإصابة بمرض نادر وخطير!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:00

عروس تكتشف مفاجأة أعدّتها لها كلبتها... ما عثرت عليه الشابة لم يكن متوقعا! (صورة)

LBCI
منوعات
14:10

رغم وفاته... كاهن فرنسي كاثوليكي شهير يواجه اتهامات باعتداءات جنسية! (صورة)

LBCI
منوعات
13:05

حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)

LBCI
منوعات
2024-07-16

في تايلند... العثور على جثث أجانب في أحد الفنادق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-07-12

المفوضية الأوروبية تتهم منصة "إكس" بخداع المستخدمين بواسطة العلامة الزرقاء

LBCI
منوعات
2024-07-15

بعد العثور على بقايا منهما بحقيبتين... تحديد هوية الرجلين المقتولين: كانا على علاقة وهذه التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-15

استهداف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية

LBCI
صحف اليوم
2024-07-10

لبنان يسعى لترحيل نصف النازحين السوريين... الأمن العام يستعد لإنشاء "داتا" خاصة به (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:57

بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب

LBCI
رياضة
14:03

منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات

LBCI
أخبار دولية
13:51

المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب

LBCI
أخبار دولية
13:48

فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية

LBCI
أخبار دولية
13:44

منافسو ترامب… قدموا الطاعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

وفد إسرائيليّ إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة...

LBCI
أخبار دولية
13:39

حرب غزة والوضع في الشرق الاوسط حضرا في جلسة لمجلس الامن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

أزمة المياه تستفحل في القرى الحدودية في مرجعيون وحاصبيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:02

نصرالله: الجهة المفاوضة في لبنان هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
08:36

بري مستنكرًا الاعتداء الارهابيّ في منطقة الوادي الكبير: إنّه محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية

LBCI
فنّ
04:50

هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالة صيفية وجذابة... والجمهور يتفاعل! (صور)

LBCI
فنّ
06:26

وفاة الكاتب والمؤلف المصري شريف بدر الدين عن عمر يناهز الـ45 عامًا

LBCI
فنّ
04:35

لهذا السبب... تنازلت شيرين عبد الوهاب عن الدعوى القضائية ضد حسام حبيب!

LBCI
آخر الأخبار
03:56

نصرالله: إذا حاولت اسرائيل شن حرب على لبنان فهي لن تعاني من نقص في الدبابات لانه لن يبقى لها دبابات

LBCI
صحف اليوم
00:41

شرف الدين لـ"الجمهورية": أتعرّض للضغط وعتبي على "الثنائي"!

LBCI
اخبار البرامج
03:21

إيميه صياح تقدّم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 على الـ"LBCI"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More