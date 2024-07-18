بسعر قياسي... بيع أكبر هيكل عظمي لديناصور ستيغوصور

بسعر قياسي... بيع أكبر هيكل عظمي لديناصور ستيغوصور

بيع لقاء سعر قياسي بلغ أكثر من 44 مليون دولار بمزاد أقامته "سوذبيز" في نيويورك الأربعاء أكبر هيكل عظمي مُعاد تجميعه لديناصور من نوع ستيغوصور أُطلق عليه اسم "أبيكس"، على ما أعلنت الدار.



ويُعدّ "أبيكس" الذي يعود إلى 150 مليون سنة "أحد الهياكل العظمية الأكثر اكتمالاً المكتشفة إلى اليوم"، بحسب الدار.



ويضم الهيكل العظمي الذي يبلغ ارتفاعه 3,3 أمتار، 254 عظمة متحجرة من إجمالي 319، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وخمّنت "سوذبيز" السعر التقديري للهيكل العظمي بـ4 إلى 6 ملايين دولار، لكنّ السعر ارتفع بسرعة عندما تهافت المزايدون مِن بُعد على المزاد، ما أثار الدهشة والتصفيق في صالة المزاد.



ولم تُفصح الدار عن اسم المشتري الذي رُسَّيَ عليه "أبيكس".



وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 31,8 مليون دولار وحققته عام 2020 في نيويورك عملية بيع لتيرانوصور ريكس يحمل اسم "ستان".



وكان قد اكتُشف الهيكل العظمي لـ"أبيكس" في أيار 2022 على أرض يملكها عالم الإحاثة الشهير جايسن كوبر، وتقول "سوذبيز" إنها عملت معه منذ البداية لتنظيم هذا المزاد، في خطوة تضمن "الشفافية" بحسب الشركة.

