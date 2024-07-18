الأميرة رجوة في آخر إطلالة... بطن منتفخ في الأشهر الأخيرة من الحمل (فيديو)

انتشرت مقاطع فيديو يوم الأربعاء للأميرة رجوة الحسين زوجة أمير الأردن الحسين بن عبد الله الثاني تظهر فيها في الأشهر الأخيرة من حملها، وذلك خلال زيارة مع زوجها الى شركة المحتوى الرقمي ديجيتالز المتخصصة بصناعة المحتوى الرقمي الهادف.

وتظهر الأميرة رجوة إلى جانب زوجها، مرتديةً فستاناً واسعاً باللون البني الفاتح، حيث يظهر حملها بشكل واضح بسبب البطن المنتفخ.

ونسّقت الإطلالة مع حقيبة وحذاء باللون البيج.