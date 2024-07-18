"أنا أناديها لكنها لا تتنفس"... اتصل بالطوارئ باكياً ليبلغ عن وفاة زوجته: ما كُشف بعد ذلك مرعب!

في لحظات مرعبة، بكى زوج كاذب أثناء اتصاله بالطوارئ بعد أن خنق زوجته حتى الموت للحصول على تأمين على حياتها بقيمة 450 ألف جنيه إسترليني.
وفي التفاصيل، قتل روبرت هاموند، 47 عامًا، المثقل بالديون، أمًا لطفلين، سيان في منزلهم في هيستون، كامبريدجشير، ثم اتصل بطواقم الطوارئ، وفق ما نقل موقع ذا صن
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وقام "بعمل" مؤلم أثناء محاولته إخفاء آثاره، مدعيًا أنه وجد زوجته "وجهها لأسفل على السرير".
وأضاف هاموند: "سوف أقلبها الآن. فهي لا تنام على جبهتها أبدًا، وهي لا تتحرك على الإطلاق... أنا أناديها بـ"سيان، سيان، سيان"... لا، إنها لا تتنفس."
ثم بكى القاتل الشرير بدموع زائفة وهو يتابع: "أوه لا سيان. سأحاول إنعاشها".
حتى أنه تم الإشادة بهاموند من أجل "أداءه المذهل" ومنح سيان "أفضل فرصة" حيث قيل له كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.
ولكن في الواقع، كانت سيان ميتة بالفعل - وكشف أحد المسعفين لاحقًا أن هاموند لم يقم بمثل هذه المحاولة لإنقاذ زوجته.
لقد خنق الوحش بالفعل سيان قبل أن يختلق على الفور قصة كاذبة لطرد الشرطة بينما كان يلعب دور "الزوج الحزين".
وادعى أنه مارس الجنس مع سيان، واستحم ثم نزل إلى الطابق السفلي حوالي منتصف الليل بينما بقيت زوجته في الطابق العلوي لتنام.
لكن هاموند وقع في شرك تشريح الجثة الذي أثبت أن الأم قد تم خنقها.
وكشف جهاز اللياقة البدنية أيضًا عن "ارتفاع" في معدل ضربات القلب بين الساعة 11.56 مساءً و12.19 صباحًا.
ثم توقفت البيانات عن التسجيل، مما يشير إلى أن المعدات قد أُزيلت.
وقال المدعي العام كريستوفر باكستون كيه سي إن هذه البيانات "تشير إلى أن المدعى عليه كان متورطا في بعض الأنشطة البدنية المستمرة في الوقت الذي ادعى فيه أنه كان على الأريكة يشاهد التلفزيون".
وفي وقت وفاتها، كان يدير شركة تسمى Hammond Mortgage Services وكان عليها ديون تبلغ حوالي 300 ألف جنيه إسترليني.
وتم تقديم حوالي 200 ألف جنيه إسترليني من هذا المبلغ إلى الشؤون القانونية والعامة، حيث طلب هاموند من الوكيل الاتصال به في يوم وفاة زوجته "مشيرًا إلى أن شيئًا ما ربما يكون قد تغير بحلول ذلك الوقت".
وعندما اتصل الوكيل به في 30 تشرين الأول، أخبره أن زوجته توفيت ذلك الصباح، و"على الرغم من طلاقهما، إلا أنها كانت أم أطفاله".
وتحدث هاموند إلى الوكيل مرة أخرى في 3 تشرين الثاني وسأله عما إذا كان بإمكانه سداد الدين بشكل أسرع لأنه سيحصل على تأمين على الحياة وما إذا كان بإمكان الشركة مراجعة مدفوعات الفائدة.
وأضاف السيد باكستون: "لقد ماتت سيان منذ أسبوع تقريبًا وكان هذا هو محور اهتمام المدعى عليه".
دفع هاموند بوليصة التأمين على حياة زوجته، حتى تاريخ 26 تشرين الأول لضمان استفادته.وقال المحقق المفتش ريتشارد ستوت، من وحدة الجرائم الكبرى في بيدز وكامبس وهيرتس: "لعب علم الأمراض دورًا رئيسيًا في هذا التحقيق، وبدأ هذا في إظهار كيف كذب السيد هاموند بشأن كيفية وفاة زوجته".
وتابع: "بمجرد تقدم التحقيق، أظهر هاموند أنه كاذب ماهر، واتضحت الديون الكبيرة والضغوط المالية التي كان يتعرض لها... إن جشعه وخوفه من فقدان مكانته العامة دفعه إلى قتل زوجته للاستفادة من تأمين حياتها والاستمرار في إخفاء ديونه وأكاذيبه."