حفيدة ترامب تغزو مواقع التواصل بين ليلة وضحاها... ما قالته عن جدها خطف القلوب: هل تدخل عالم السياسة؟! (فيديو)

وابتعد محتوى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ كاي أيضًا بشكل ملحوظ عن لعبة الغولف في الأيام الأخيرة حيث نشرت لقطات من الحملة الانتخابية، ومع اقتراب انتخابات 2024، بدأت كاي بالفعل في ترسيخ نفسها كشخصية عامة.