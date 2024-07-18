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حفيدة ترامب تغزو مواقع التواصل بين ليلة وضحاها... ما قالته عن جدها خطف القلوب: هل تدخل عالم السياسة؟! (فيديو)
منوعات
2024-07-18 | 14:26
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حفيدة ترامب تغزو مواقع التواصل بين ليلة وضحاها... ما قالته عن جدها خطف القلوب: هل تدخل عالم السياسة؟! (فيديو)
ارتفعت عمليات البحث على Google عن مصطلح "كاي ترامب" بشكل كبير في الساعة 10:00 مساءً يوم الأربعاء، بعد لحظات من حديث الحفيدة الأكبر لدونالد ترامب في الليلة الثالثة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.
ألقت كاي، البالغة من العمر 17 عامًا، ما قد يكون أكثر التصريحات عاطفية في هذا المساء - كونها أول حفيدة للرئيس السابق التي أعطت رأيها في محاولة الاغتيال التي كادت أن تودي بحياته، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقالت للآلاف من مندوبي الحزب الجمهوري المبتهجين: "لقد وضع الكثير من الناس جدي في الجحيم، وهو لا يزال واقفاً... جدي، أنت مصدر إلهام وأنا أحبك."
وكان والد كاي، دونالد ترامب جونيور، يبتسم بفخر خلال تحدث ابنته بحماس عن جانب الرئيس ترامب الذي "لا يراه الناس كثيرًا".
ومع ذلك، لم يكن أحد من الحضور يشعر بسعادة أكبر من الجد ترامب.
وقالت كاي: "بالنسبة لي، إنه مجرد جد عادي... إنه يعطينا الحلوى والصودا عندما لا ينظر آباؤنا. يريد دائمًا أن يعرف وضعنا في المدرسة. عندما قمت بإعداد قائمة الشرف العالية، طبعها لأصدقائه ليعبر عن مدى فخره بي."
وبدا أن الجماهير المبتهجة في ميلووكي تعشق كاي، وكذلك فعل المعجبون على إنستغرام، حيث ارتفع عدد متابعيها من 125 ألفًا إلى 180 ألفًا بين عشية وضحاها.
حتى قبل ظهور كاي في مؤتمر RNC، كانت قد تمكنت من بناء عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت بناءً على سمعتها، ربما، كأفضل لاعبة غولف في عشيرة ترامب.
وفي آذار الفائت، فازت كاي ببطولة نادي السيدات في نادي ترامب الدولي للغولف ويست بالم بيتش.
ويقال إنه تم تجنيدها للعب على مستوى الجامعة وهدفها، كما تقول، هو أن تصبح محترفة.
وبعد خطاب ليلة الأربعاء، هناك دلائل على أن اهتمامات كاي قد تتوسع أيضًا إلى ما هو أبعد من عالم الغولف إلى شغف جدها الكبير الآخر - السياسة.
وردًا على حادث إطلاق النار في بنسلفانيا في 13 حزيران، شاركت كاي صورة لجدها المصاب بالدماء وأرفقتها بالتالي: "نحن نحبك يا جدي... لا تتوقف أبدًا عن القتال!"، ثم يقال إنها اتصلت بوالدها يوم الاثنين وطلبت التحدث في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وابتعد محتوى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ كاي أيضًا بشكل ملحوظ عن لعبة الغولف في الأيام الأخيرة حيث نشرت لقطات من الحملة الانتخابية، ومع اقتراب انتخابات 2024، بدأت كاي بالفعل في ترسيخ نفسها كشخصية عامة.
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