وصفوه بـ "الغريب"... انتقادات لاذعة تطال زوجين والسبب: اسم ابنتهما!

تعرّض زوجان للانتقادات بعدما كشفا اسم ابنتهما المولودة حديثاً والذي وصفه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بـ "الغريب".وأثارت الصورة التي نشرها الثنائي والتي تضمنت اسم الطفلة، جدلاً كبيراً إذ قال البعض إن ابنتهما قد تتعرض لاحقاً للتنمر بسببه.وأطلق الزوجان اسم "أنالي" الإيرلندي الأصل والذي يعني النور أو النعمة على ابنتهما، وفقاً لموقع “Nice Baby Name”.وعلّق شخص على المنشور كاتباً: "هذه الطفلة مسكينة"، بينما كتب آخر: "اختيار هذا الاسم يعدّ جريمة كراهية".