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"عشيقة زوجي العقيم حامل منه"... إليكم القصة الغريبة!
منوعات
2024-07-19 | 07:16
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"عشيقة زوجي العقيم حامل منه"... إليكم القصة الغريبة!
روت سيدة قصتها الغريبة، وكتبت: "كان اكتشاف أن زوجي يعاني من العقم أمرًا مروعًا، ولكن بعد ذلك تقدمت امرأة أقام علاقة معها وادعت أنها أنجت طفله".
وقالت: "لقد وضع علاقتنا تحت ضغط لا يمكن تصوره... والأسوأ من ذلك أنها وقحة وقد تقربت من عائلته لإقناعهم بأن طفلها مرتبط بهم... إنها تنشر باستمرار كل شيء عنها عبر الإنترنت. وأسوأ ما في الأمر هو أنها ترفض إجراء اختبار الأبوة.".
وفي حديثها لموقع
ذا صن
، أوضحت السيدة أن "عمري 37 عامًا، وزوجي 39 عامًا، ونحن متزوجان منذ ست سنوات... بعد فشلنا في الإنجاب، لجأنا إلى التلقيح الصناعي منذ ثلاث سنوات. في ذلك الوقت كنا متفائلين للغاية، ولكن بعد ذلك اكتشفنا أن زوجي يعاني من فقد النطاف، مما يعني أنه لم يكن لديه حيوانات منوية في السائل المنوي. "
وتابعت: "لقد تأثرت علاقتنا بشدة. أعترف أنني ابتعدت عنه في البداية، وأشعر بالمسؤولية جزئيًا عن إيجاد الراحة في أحضان امرأة أخرى. .. وبعد أن قام بالغش، اعترف بخيانته على الفور، وعلى الرغم من صعوبة الأمر، فقد اخترت البقاء والعمل لتحسين العلاقة".
وأضافت: "لقد عدنا أخيرًا إلى المسار الصحيح عندما ظهرت عشيقته السابقة وكشفت أنها حامل بطفله. كنا على حد سواء مذهولين. .. وبينما أصررنا على أن ذلك غير ممكن، كانت مصرة على أنها لم تنَم مع أي شخص آخر وأن الطفل يجب أن يكون طفله... ومنذ ذلك الحين، أقنعت جميع أفراد عائلته بأنه الأب، على الرغم من أن ذلك مستحيل جسديًا. .. وهي الآن تطالب بإعالة الطفل وعائلة زوجي تقف خلفها.... لقد بذلنا قصارى جهدنا للوصول إليهم وإيضاح الأمور، لكن يبدو أن لا أحد يصدقنا. .. ماذا نفعل؟".
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