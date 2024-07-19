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اشترى أغلى هيكل عظمي لديناصور... تعرفوا على هوية الملياردير الأميركي!

منوعات
2024-07-19 | 10:20
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اشترى أغلى هيكل عظمي لديناصور... تعرفوا على هوية الملياردير الأميركي!
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اشترى أغلى هيكل عظمي لديناصور... تعرفوا على هوية الملياردير الأميركي!

اشترى أغلى هيكل عظمي لديناصور... تعرفوا على هوية الملياردير الأميركي!

تبيّن أن الهيكل العظمي للديناصور من نوع ستيغوصور الذي بيع الأربعاء لقاء سعر قياسي بلغ أكثر من مليون دولار بمزاد في نيويورك كان من نصيب الملياردير الأميركي النافذ كِن غريفين الذي يعتزم إعارته لمؤسسة أميركية بغية عرضه.

وتولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الكشف عن هذه المعلومات التي أكدها لوكالة فرانس برس مصدر قريب من عملية البيع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وسبق لكِن غريفين، وهو رئيس صندوق التحوّط "سيتاديل" ومتبرع بارز للحزب الجمهوري، أن اشترى في تشرين الثاني 2021 لقاء 43 مليون دولار نسخة أصلية نادرة من الدستور الأميركي أعارها مجانا إلى متحف حكومي في ولاية أركنسو.

واشارت دار "سوذبيز" التي نظمت المزاد الأربعاء في نيويورك إلى أن الشاري "يعتزم درس إمكان إعارة الديناصور لمؤسسة أميركية. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن غريفين قوله إن "أبيكس"، وهو الاسم الذي يطلق على الديناصور، "وُلِدَ في أميركا وسيبقى في أميركا".

ووفقا لمجلة "فوربس"، تُقدَّر ثروة كِن غريفين بنحو 37,8 مليار دولار، وهو خرّيج جامعة هارفرد الخاصة العريقة بالقرب من بوسطن، وأحد أكبر مانحيها، إذ بلغت قيمة ما تبرّع به لها 350 مليون دولار عام 2023. وتبرّع الملياردير بمبلغ 16,5 مليون دولار عام 2017 لمتحف "فيلد ميوزيوم" في شيكاغو لتمكينه من عرض عيّنة أخرى من الديناصورات، وهو التيرانوصور ريكس "سو".

ويُعدّ "أبيكس" الذي يعود إلى 150 مليون سنة "أحد الهياكل العظمية الأكثر اكتمالاً المكتشفة إلى اليوم"، بحسب الدار.

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