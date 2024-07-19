زفاف جاد الحاج وزوجته في بيروت يُشبه الخيال... وكيف بدت العروس؟ (صور)

احتفل مدرب كرة السلة السابق للمنتخب اللبناني للرجال جاد الحاج ليل الخميس بزواجه من الشابة ديما شاهين، وذلك بحضور الأصدقاء والعائلة.

وفي الصور والفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا، بدا العروسان في غاية السعادة حيث احتفلا ضمن حفل فخم من تنظيم يارا اسطفان.

وتخلل الحفل أجواء رومانسية والورود الفخمة، وطغى اللون البنفسجي مع الأخضر والأبيض في مكان الاحتفال.

وشوهد في العرس مجموعة من المشاهير منهم الفريق الفني للمنتخب اللبناني وأعضاء من اتحاد كرة السلة اللبنانية، إلى جانب صحافيين وإعلاميين ونجوم كرة السلة منهم أمير سعود، علي حيدر، جاد خليل، علي مزهر وسيرجيو درويش.

كما قدّم عازف البيانو الشهير غي مانوكيان باقة من أجمل الأغاني للعروسين في أجواء رقص وفرح.