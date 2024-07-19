ابنة حاكم دبي "تُطلق" زوجها عبر منشور على إنستغرام: "أنا أطلقك" (صورة)

نشرت ابنة حاكم دبي ورئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم منشوراً على إنستغرام أعلنت من خلاله طلاقها من زوجها.

ونشرت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم يوم الثلاثاء: "زوجي العزيز، بما أنك مشغول برفقة أشخاص آخرين، أنا أعلن طلاقنا. أنا أُطلقك، أُطلقك، أُطلقك. اعتني بنفسك. زوجتك السابقة."

وكان تكرار كلمة "طلاق" إشارة إلى ممارسة إسلامية يمكن فيها للرجل أن يطلق المرأة بذكر النية شفهياً ثلاث مرات.

ويبدو أن الشيخة حذفت كافة صور زوجها مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم من حسابها على موقع إنستغرام.

وتزوج الاثنان في نيسان من العام الفائت وأنجبا طفلهما الأول في وقت سابق من هذا العام.

ولم يعلق مانع بن محمد على الأمر. كما قام بحذف جميع الصور مع الشيخة من حسابه الرسمي على إنستغرام، وقام الاثنان بإلغاء متابعة بعضهما البعض.

ولم يكن هناك أي تعليق رسمي آخر من أي فرد من أفراد العائلة المالكة في دبي بشأن الطلاق الواضح.