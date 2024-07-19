اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية... تسرب وقود وحالة من الهلع! (فيديو)

أفاد تحقيق رسمي نُشر الجمعة أن طائرة بوينغ متجهة إلى نيويورك عانت من "عطل في المحرك أدى إلى تسرب الوقود. وانتشرت الصور والفيديوهات بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تم تصوير ألسنة اللهب تنطلق من أجنحتها.

في شباط من العام الفائت، التقط أحد الركاب على متن رحلة دلتا DAL209 مقطع فيديو يظهر الشرر وألسنة اللهب تتصاعد من الطائرة بعد دوي عالٍ، مما أثار حالة من الذعر بين الركاب البالغ عددهم 211 راكبًا، حيث سُمع بعضهم يبكي.

وكشفت تحقيقات حكومة المملكة المتحدة أن "أثناء إقلاع الطائرة من مطار إدنبره متجهة إلى نيويورك، انكسرت شفرة توربين عالية الضغط في المحرك الأيمن". وأضاف التقرير الصادر عن فرع التحقيق في الحوادث الجوية (AAIB) أن "الشفرة المتضررة تسببت في إتلاف خمس شفرات أخرى، مما أدى إلى فقدان توازنها وكسر أنبوب في الجناح".

وأوضح التقرير أن "الوقود المتسرب من الجناح اشتعل بسبب عادم المحرك الساخن، وقد سجل أحد الركاب ذلك بالفيديو"، مشيرًا إلى "الاحتمال الكبير لنشوب حريق بالوقود".

تم تحويل الطائرة إلى مطار آخر في اسكتلندا حيث تم إخماد النيران بنجاح، وتم إنزال الركاب بسرعة دون وقوع إصابات.